Sydney Sweeney enamoró a sus fanáticos de redes sociales con una publicación en poca ropa que hizo para promover la marca de moda de lujo MiuMiu.

La actriz recuerrió a su cuenta de Instagram para compartir una video corto y una fotografía donde aparece ataviada con un bodysuit negro de bordes blancos y escote redondo, a juego con un blazer gris desabotonado; ambas prendas ayudaron a destacar su belleza juvenil y figura de impacto.

Sumó un par de tenis MiuMiu beige con café además de calcetas blancas. “Precaución: utilice el pasamanos en todo momento”, escribió en el pie de foto.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, blush rosado, párpados con sombras claras, y labial nude. En tanto, su rubio cabello se lució peinado con raya en medio y mechones ligeramente ondulados sobre la espalda.

La actividad en redes sociales de Sydney ocurre después de haber sido vista en medio de una cita con el productor y empresario Jonathan Davino, su prometido hasta hace unas semanas.

Una fuente le dijo a People que ambas celebridades eran muy buenas amigas a pesar de haber terminado su relación de varios años y que ahora estaban intentando seguir su vida por separado.

“Esto no era sólo una relación. Eran dos personas que vivían juntas y planeaban un futuro. Aún tienen cosas que resolver”, señaló el insider y añadió que la actriz “se encuentra bien” y por ahora está enfocada en su trabajo.

De acuerdo con los informes, la actriz de Euphoria canceló su compromiso meses antes de la fecha que había elegido para celebrar su boda. Luego de la noticia, Sydney fue vista asistiendo a la boda de la hermana del actor Glen Powell, su coprotagonista en la película Anyone But You.

Cabe recordar que estos dos actores fueron vinculados sentimentalmente tras estrenar la película. La actriz salió a desmentir una supuesta aventura con su compañero de trabajo diciendo que había armado toda una relación ficticia para darle promoción a la película, misma de la que su prometido estaba enterado.

Sin embargo, los rumores sobre su romance ahora tomaron sentido ya que se comenta que en verdad están saliendo y que son más que amigos.