Ante la reciente muerte de Daniel Bisogno, se ha desencadenado una inesperada disputa mediática entre Pati Chapoy y Álex Bisogno, quien provocó la furia de la conductora del programa ‘Ventaneando’, por las declaraciones del hermando del conductor sobre la herencia.

"El problema está en tu cabecita (...) Si quieres que yo abra la boca, el que va a quedar mal eres tú” , advirtió la periodista en respuesta al comunicado que Álex Bisogno lanzó en redes sociales.

¿Qué dijo el hermano de Daniel Bisogno sobre la herencia del exconductor?

Por la tarde del domingo 13 de abril, Álex Bisogno publicó en Instagram un “Comunicado de la Familia Aguilar Bisogno” , donde asegura que Daniel " no dejó elaborado ningún testamento” , dejando “una situación complicada” .

A su vez, el hermano del exconductor de Ventanenado, señaló que “a la fecha no sabemos dónde están las cenizas” de Daniel Bisogno.

Pati Chapoy responde a comunicado de Álex Bisogno

Para ello, Pati Chapoy, quien fue una figura clave en la carrera de Daniel, desmintió a Álex Bisogno a nivel nacional desde la emisión en vivo del programa ‘Ventaneando’ por la tarde del lunes.

“Anoche Alejandro Bisoño emitió un comunicado, confirmando entre otras cosas que no sabía dónde estaban las cenizas de su hermano . También dijo que no dictó su testamento (...) Déjame decirte, Alejandro, que la situación no está complicada y está muy clara.

Las tres propiedades de Daniel Bisoño pasarán a manos de su hija Micaela , su única heredera . ¿Quién va a administrar ese patrimonio? Su mamá, que es a quien le corresponde” , respondió la conductora.

"No entiendo por qué pusiste ese comunicado sabiendo que tú llevaste las cenizas de tu hermano a casa de tu papá. Están al lado de las cenizas de tu mamá .

"¿Por qué empezar a crear descontentos a crear situaciones que no vienen al caso? Creo que en este momento tu preocupación es ponerte a trabajar y ayudar a tu papá” , recalcó Chapoy.

Chapoy lanza advertencia a hermano de Bisogno

“No metas cizaña (...) El problema está en tu cabecita (…) lo primero que tienes que hacer es ponerte a trabajar y ayudar a tu papá que es lo que te corresponde, porque eres tú el hijo.

Daniel ya se murió. Daniel fue muy generoso contigo, porque si quieres que yo abra la boca el que va a quedar mal eres tú. Así es que ya dejen paz a Cristina, ya dejen paz a la niña, ponte a trabajar y cuida a tu papá

Paty Chapoy