Gabriela Spanic aprovechó su paritcipación en el programa Secretos de Villanas para denunciar que fue víctima de abuso sexual por parte de Pablo Montero, mientras ambos estaban en La Casa de los Famosos.

Según el adelanto del nuevo episodio de la serie original de Canela TV, la actriz contó que había sido abusada por el cantante mientras participaban en el reality La Casa de los Famosos, producida en 2021 por Telemundo.

En el adelanto, Gaby aparece platicando con varias actrices que se hicieron leyendas en las telenovelas mexicanas por sus papeles de villanas como Laura Zapata, Cynthia Klitbo, Aylín Mujica y Sabine Moussier.

Gaby dejó a sus amigas con la boca abierta cuando dijo que había “sufrido un delito”, abuso sexual específicamente, por alguien a quien estamaba “mucho desde hace años”, es decir, Pablo Montero.

La venzolana, de 49 años, dijo: “Era parte de confidencialidad y no podía hablar de ese asunto. Pero averigüé con unos abogados y antes de abrir la boca… esto sí lo puedo hablar con mucha seguridad, allá adentro sufrí un delito y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga, y se puede contar. Sufrí abuso sexual”.

Spanic recordó: “Fui al cuarto de fumadores y de repente yo lo veo así, y me agarró mi cigarro, se me cayó en los senos, me agarró los senos, me agarró del brazo y me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos: ‘sáquenme de aquí’”.

La actriz de la Usurpadora narró que Pablo Montero la manoseó mientras le decía: “tú siempre me has gustado”.

Gaby escribió en el adelanto de Secretos de Villanas que había aprovechado la serie para abrir su corazón y contar la amarga experiencia en la que se sintió "vulnerada" y "que le sucede a muchas mujeres". Instó a sus fanáticas a no callar y denunciar este tipo de abusos.

En el clip, Aylín Mujica le preguntó si nunca lo abordó para hablar del tema después de salir de La Casa de los Famosos, a lo que Gaby dijo que no y destacó que Montero, cuyo nombre real es Óscar Daniel Hernández, ya tiene varias denuncias por abuso sexual.

A lo que se refirió Gabriela Spanic con esta afirmación es a la acusación por abuso sexual que involucró a Pablo Montero en Chiapas a inicio de este año.

Según los informes, el cantante de regional mexicano abusó de una joven llamada Ximena que había asistido a uno de sus conciertos en Tapachula. Casi un mes después de la acusación, Pablo negó haber abusado de la joven.

“Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen”, dijo en entrvista. Y agregó: “Me encabrona que hagan estas cosas”.