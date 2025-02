Selena Gomez fue captada tras bambalinas del video musical que está grabando junto a su prometido Benny Blanco en Anaheim, California.

Los paparazzis la captaron luciendo bella y glamurosa con un elegante conjunto lencero en el set de grabación; su outfit estuvo estructurado por un minivestido slip negro satinado con escote en V, medias minimalistas ahumadas y una bata de encaje con malla traslúcida.

A su atuendo le sumó pendientes de diamantes, una cadena en el cuello, su anillo de compromiso y un par de zapatos térmicos color café.

La estrella de Only Murders In the Building lució su belleza con maquillaje claro que le dio efecto de porcelana a su piel, labial rojo carmesí, ligeras sombras en los pápados y un fino cat line negro. Su cabello negro azabache se mostró peinado de lado con voluminosos mechones ondulados.

Selena Gomez luce glamuroso look lencero tras ser criticada por perder peso y “blanquearse la piel”. Foto: Backgrid/The Grosby Group

Critican a Selena Gomez por bajar de peso y blanquearse la piel

Sena Gomez está bajo el escrutinio público de nueva cuenta por su peso corporal y los cambios que ha experimentado en los últimos meses y que dejó en evidencia durante su asistencia a los Screen Actor Guild Awards (SAG) este fin de semana.

La actriz ha sido acusada de utilizar el tratamiento médico de moda en Hollywood para bajar de peso rápido y de forma eficaz, además de blanquearse la piel.

Tras su aparición en la alfombra roja de la premiación, Selena fue blanco de críticas por verse más delgada supuestamente a causa de ozempic y por haber blanqueado la piel bronceada que lució todavía tras su participación en la película Emilia Pérez.

Con anterioridad, la actriz se había encargado de encarar a sus haters y hablar sobre la razón de sus fluctuaciones de peso. Gomez, de 32 años, admitió haber perdido bastante peso en los últimos meses debido a la enfermedad SEBO contra la que ha estado luchando junto al lupus.

En un mensaje que dejó en redes sociales, la también cantante y empresaria dijo: “Esto me enferma. Tengo SEBO en el intestino delgado. Se inflama. No me importa no parecer un monigote. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, NO soy una víctima. Solo soy un ser humano”.

En cuanto a lo que le ocurrió a su piel para verse más clara, Selena Gomez no ha dicho nada, pero los usuarios de internet han dicho que ahora se ve como la mejor opción para interpretar al personaje de Blanca Nieves en algún live action.