Sydney Sweeney causó sensación en redes sociales con una serie de fotos en las que aparece luciendo radiante y más sensual que nunca tras anunciarse que pospuso su boda con Jonathan Davino.

Las fotografías que se están haciendo virales de la actriz de Euphoria fueron tomadas durante el cumpleaños de la empresaria Paris Hilton; en ellas se muestra bella y sexy, con un pequeño vestido de arriesgado escote, que dejó a la vista su tonificada silueta y voluptuosos atributos.

La actriz posó ataviada con un minivestido firmado por Oscar de la Renta, ideal para la temporada primaveral, hecho con lentejuelas rosa baby y flores bordadas sobre el escote y la falda; sumó un par de zapatillas de tacón rosas y joyería de diamantes.

Sydney Sweeney presumió cabello rubio peinado en voluminosos rizos naturales. Se lució bella y joven con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel con labial durazno y blush rosado.

La celebridad , de 27 años, se unió a las celebraciones de Paris Hilton junto con varias estrellas de alto perfil, incluida Sofia Vergara, Jessica Alba, Lisa de Black Pink y Snoop Dog.

La asistencia de Sweneey al cumpleaños de la multimillonaria ocurrió al mismo tiempo de que se diera a conocer que su boda con su prometido fue pospuesta tras tres años de compromiso.

Según informó TMZ, la pareja llegaría al altar en un día de mayo, pero las nupcias fueron pausadas supuestamente por las agendas de trabajo ocupadas de ambos.

Hace poco, Sydney Sweneey dijo en una entrevista con ET que no estaba preocupada por su boda ni la planeación, sino que estaba enfocada en los múltiples compromisos laborales que tiene: “Estoy muy ocupada trabajando. Soy adicta al trabajo y me encanta, me encanta”.

La pareja se comprometió en 2022 después de salir por cuatro años. Desde que iniciaron su romance en 2018, ambos han estado trabajando en conjunto como productores de varias películas a través de su empresa Fifty-Fifty Films, una de ellas Anyone But You, en la que Sydney fue vinculada sentimentalmente con su coprotagonista Glen Powell en la vida real.

La actriz salió a desmentir una supuesta aventura con su compañero de trabajo diciendo que había armado toda una relación ficticia para darle promoción a la película, misma de la que su prometido estaba enterado.