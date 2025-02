A diferencia de su hermana Ángela , Leonardo Aguilar se había mantenido lejos de las polémicas y las cancelaciones masivas en redes sociales hasta ahora, que decidió demostrar su apoyo a Grupo Frontera en medio de su cancelación por sus creencias políticas.

Y es que el hijo de Pepe Aguilar se volvió tendencia en internet y hasta sostuvo una pelea con su hermano mayor, Emiliano, por haber defendido a Grupo Frontera, agrupación recientemente cancelada por ser presuntamente pro Trump.

Así estuvo la cosa entre los Aguilar… Este fin de semana, Leonardo le demostró su apoyo a Grupo Frontera después de que los integrantes y sus respectivas familias se volvieran tema de conversación por supuestamente pertenecer al grupo Latinos for Trump, personas de origen latino que apoyaron a Donald Trump y sus promesas de campaña durante previo a las elecciones y ahora que las está poniendo en marcha en su administración presidencial, principalmente sus políticas antiinmigrantes.

La pelea surgió tras la publicación de un video de los integrantes deslindandose del apoyo a las políticas de Donald Trump en contra los migrantes ; en el material, los músicos dijeron que no apoyaban a ningún partido político que fuera contra migrantes como ellos y sus familias.

En los comentarios de este video, Leonardo expresó su apoyo desde una perspectiva de fanático y dijo que el hate que estaban recibiendo era por parte de “gente sin quehacer”.

“Ustedes denle señores. Los fans seguimos con todo y seguiremos yendo a verlos y apoyarlos. Los demás son gente sin que hacer. Los reales sabemos quiénes son”.

Ante el mensaje de Leonardo, su hermano Emiliano reaccionó de forma explosiva defendiendo a los migrantes afectados por las redadas y deportaciones, especialmente a los mexicanos y lo expuso en Instagram, incluso le echó en cara siempre haberlo tenido todo.

Comentarios de Emiliano Aguilar contra su hermano Leonardo. Foto: Instagram

“¿Cómo puedes apoyar a Grupo Frontera, pendejo, después de todo lo que está pasando con nuestra raza. Aquí está un mexicano que muere por su raza con los huevos bien puestos. Fuck @Grupo Frontera. Aquí puro México mi ‘gallito fino’ ahí está su heredero de la dinastía, raza”, escribió Emiliano en sus stories de Instagram.

Al parecer, el encontronazo no solo tuvo que ver con la defensa de Grupo Frontera por parte de Leonardo, sino que Emiliano estalló contra su hermano por ser el consentido de su padre Pepe Aguilar y por haber tenido el apoyo de la familia para despegar su carrera musical, siendo que Emiliano ha hecho su carrera de forma independiente.

“Tú siempre has tenido todo, nunca te ha faltado la atención y el amor del público. Esta es la diferencia entre tú y yo, yo sé lo que es estar abajo y estar sin un centavo en la bolsa y chingarle sin nada, he estado en lugares que te cagarías estando ahí. Yo sé lo que es que el público te mande a la verga, pero también sé levantarme y sé que hay público que me ama por ser real, una palabra que no conoces, mi carnal. Nuestra gente anda sufriendo por la culpa del gobierno de Estados Unidos, gente honrada que trabaja los tratan como animales, y tú con tu mamadas de puro Grupo Frontera”, arremetió el primogénito de Don Pepe.

En una de sus últimas stories al respecto, Emiliano confirmó que sus comentarios iban contra su hermano menor.