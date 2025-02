El actor Juan Soler ha estado en medio de la polémica en los últimos días por los comentarios que hizo acerca de su postura a favor de Donald Trump y de las políticas que está ejerciendo contra los migrantes latinos.

La hostilidad que ha generado entre los mexicanos por dichos comentarios ha ocasionado que se le exija a las autoridades correspondientes quitarle la nacionalidad mexicana y regresarlo a su país de origen, Argentina, del que salió hace algunas décadas en busca de una mejor vida personal y profesional en México.

En el sitio web Change.org , la usuaria Cynthia Liliana Hernández creó una petición formal para exigir a las autoridades mexicanas correspondientes que le quiten la nacionalidad mexicana al actor argentino por sus polémicos comentarios en contra de los afectados por las políticas antiinmigrantes de Trump.

“Juan Soler ha mostrado una actitud despectiva ante los inmigrantes mexicanos y el gobierno de nuestro país. Su postura no respeta los valores de solidaridad y comprensión que caracterizan a México y sus ciudadanos”, se lee en la petición que hasta el momento lleva más de 3 mil 200 firmas.

La autora de la petición citó el artículo 2 de la Constitución Mexicana en el que se destaca que cualquier ciudadano mexicano debe respetar y dignificar la nación: “Como un portador de la nacionalidad mexicana, se espera que represente los ideales y principios que nuestro país sostiene. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es importante que cada ciudadano, sin importar su origen, respete y dignifique nuestra nación”.

Y añadió que se le debe quitar la nacionalidad mexicana y debe ser deportado a su país: “Pedimos que se le retire la nacionalidad mexicana a Juan Soler y se le solicite regresar a su país de origen, Argentina. Esta petición es un llamado al respeto, la justicia y la protección de la dignidad de nuestro pueblo”.

Piden en Change quitarle la nacionalidad mexicana a Juan Soler tras hablar de los migrantes. Foto: Change.org

¿Qué dijo Juan Soler?

En una entrevista que dio en el programa de Adela Micha, La Saga, el actor argentino se pronunció a favor de las políticas de Donald Trump y de otros mandatarios como Javier Milei, de Argentina, y Nayid Bukele, de El Salvador. Asimismo, se pronunció como “republicano” y “100 por ciento trumpista”. “Amo a Trump”, añadió.

En la charla se refirió a la comunidad LGBTQ y la forma en que Trump está derribando sus derechos como personas en su actual administración y señaló que esta minoría fue utilizada por políticos como una forma de ganar votos y llegar al poder.

También se refirió a los migrantes y a las deportaciones masivas autorizadas por Trump desde el primer día de su mandato: “Todo mundo está romantizando absolutamente todo: la delincuencia, la inmigración ilegal, el tema de esto, de los trans, lo romantizan. ¡Por Dios!”.

Después de que sus comentarios levantaran la indignación colectiva, Soler fue blanco de críticas y burlas por su estatus de migrante en México hasta el punto de pedir su deportación o una disculpa al pueblo mexicano.

Ante esto, Soler no se quedó callado y despotricó contra sus haters y dijo que no se iría de México sólo por dar su opinión y que en realidad ama el país. “Ya me cansaron!!! La hipocresía Progresista, Zurdos resentidos, Haters inservibles. SEAMOS LIBRES, LO DEMÁS LO IREMOS CONSTRUYENDO…”.

“Estoy hasta la mad.. de los todos los que odian, de todos los que censuran, de todos los que cancelen, ya sean haters o la prensa”, añadió molesto.

“Soy legalmente mexicano porque cumplí con todas las exigencias de la ley, soy mexicano, amo México”, dijo.