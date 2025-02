Ángela Aguilar habría vivido un momento muy incómodo durante la entrega de los Premios Lo Nuestro, celebrada el pasado jueves, cuando tuvo que toparse de frente con Belinda, exprometida de Christian Nodal. En las últimas horas se viralizó un video en redes sociales en el que se observa a la hija de Pepe Aguilar “huir” al darse cuenta de que Belinda está punto de cantar; la joven de 21 años, “corrió” para no estar presente durante el show que dio la cantante de “La Cuadrada” en la premiación. “Sólo demuestra su inmadurez”, dijeron los internautas.

Tal parece que Ángela Aguilar no quiere saber nada de las exparejas de su esposo, Christian Nodal, por eso, hace todo lo que puede para evitarlas y no tener que estar cerca de ellas. Esto habría quedado en evidencia luego de que un video mostrara la reacción que tuvo la intérprete de “Qué agonía” al escuchar cantar a Belinda en los Premios Lo Nuestro.

En el video, publicado en X en la cuenta @EnriiquePOP, se observa a Ángela retirarse justo cuando Belinda comenzó a cantar con Tito Doble P. En las imágenes se aprecia cómo la cantante de regional mexicano se levanta inmediatamente de su asiento y se va del lugar en compañía de su hermano, Leonardo, y su amigo, Kuno.

Por su parte, Belinda parece no darse cuenta de la situación y de la supuesta huída de Ángela Aguilar, por lo que ella hace su presentación luciendo un impresionante outfit de encaje color rojo con el que destacó sus curvas.

Una vez que la cantante de “Boba Niña Nice” terminó su show con Tito Doble P, Ángela Aguilar regresó y se volvió a sentar en su lugar para disfrutar de la presentación de Shakira, según informaron testigos.

En el video que se hizo viral también se asegura que la coordinadora del evento se “rio” de Ángela y de la situación tan vergonzosa. Tras este comportamiento de parte de la esposa de Christian Nodal, las redes sociales nuevamente se lanzaron contra la joven de 21 años y criticaron su inmadurez ante lo acontecido.

Pudo quedarse, verla y ya, quedaba como algo equis pero nuevamente decidió ser la burla hahaha

Se iba cuando empezaba a cantar Belinda y regresó cuando acabó su presentación 😭

R I D I C U L A pic.twitter.com/KHZ8ywZmdT — enrique (@EnriiquePOP) February 22, 2025

“Creo que yo también hubiera salido corriendo si la ex de mi esposo se viera así”, “Ángela Aguilar peleando sola y va perdiendo”, “Sólo demuestra su inmadurez y que no está a la altura y ni modo”, “Si eso hizo al ver a Belinda, ¿qué será cuando vea a Cazzu?" “Belinda ganando como siempre” y “No soporta verla porque jamás será como ella” fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Christian Nodal no fue a los Premios Lo Nuestro por temor a encontrarse con Belinda, aseguran

Christian Nodal no acompañó a su esposa Ángela Aguilar a la entrega de los Premios Lo Nuestro pese a que estaba nominado en al menos cinco categorías, incluyendo Artista Masculino Del Año. La ausencia del intérprete de “Adiós Amor” generó toda clase de especulaciones, siendo la más sonada que no quiso ir para no encontrarse con su exprometida, Belinda. En redes sociales aseguran que Nodal tuvo temor de verse frente a frente con la cantante de “Lo siento” que prefirió quedarse en casa y no ir con Ángela, quien sí asistió acompañada de su papá y su hermano, pero fue duramente criticada porque huyó durante la presentación de Belinda.