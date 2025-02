La muerte de Daniel Bisogno ha generado toda clase de comentarios tanto fuera como dentro del medio del espectáculo; la polémica personalidad del conductor de Ventaneando provocó que para algunos haya sido una persona muy querida, mientras que para otros no tanto. Pedro Ferriz mostró su enojó hacia el fallecido periodista y publicó un mensaje de despedida que rápidamente se hizo viral en redes sociales, ya que se lanzó contra Bisogno: “Nos vemos en el infierno, ahí te esperan tus demonios”, escribió.

La noticia de la muerte de Daniel Bisogno fue dada a conocer la noche del jueves por Pati Chapoy, quien publicó un mensaje en sus redes sociales en el que compartió el fallecimiento de su compañero de Ventaneando: “Con inmensa tristeza les informo que Daniel Bisogno falleció”, señaló. De acuerdo con dicho programa, la causa de la muerte del conductor se debió a “complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado”.

Una vez que trascendió la noticia del deceso del famoso conductor, también conocido como “El Muñeco”, periodistas y famosos del medio del espectáculo enviaron sus condolencias a la familia y amigos. Pero entre todos los mensajes de apoyo y solidaridad hubo uno que fue todo lo contrario, ya que Pedro Ferriz Hijar aprovechó el momento para lanzarse en contra del fallecido conductor.

Fue a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, que Ferriz escribió un mensaje de “despedida” en el que señaló que Daniel “pagaría” por todas las “mentiras” que dijo en vida.

“Pues se nos fue. Nos vemos en el infierno, ahí te esperan tus demonios, Daniel. Descansar en paz será difícil después de inventar mentiras toda tu vida”, indicó el conferencista, quien aseguró que sólo estaba diciendo algo que “todo mundo pensaba”.

Pues se nos fue



Nos vemos en el infierno ahí te esperan tus demonios Daniel



Descansar en paz será difícil después de inventar mentiras toda tu vida pic.twitter.com/qhmmuEtZlI — PEDRO FERRIZ (@pedroferriz3) February 21, 2025

“Todos lo pensamos yo solamente lo dije. Dos trasplantes de hígado cuando hay tanta gente esperando para poder vivir. Perdonen, pero Daniel solo sembró calumnias y mentiras toda su vida en el mundo del espectáculo”, añadió.

Por último, Pedro Ferriz se defendió diciendo que si opinaba todo eso de Daniel Bisogno en este momento en el que sus familiares y amigos atraviesan el duelo por su pérdida, es porque fue víctima de sus polémicos comentarios: “Todos ustedes que lo defienden no fueron víctimas de las mentiras de Daniel. ¡Yo sí! Y si a ustedes les hubiera hecho lo que él me hizo a mí, lo mandarían a la ver..”.

La publicación de Pedro Ferriz sobre la muerte de Daniel Bisogno se hizo viral y actualmente cuenta con miles de me gusta en X. Las palabras del periodista fueron apoyadas por unos y criticadas por otros, y las reacciones a este mensaje de despedida no se hicieron esperar.

“Por más mal que haya sucedido entre ambos no puedes desear el mal, si hubo un karma ya lo pagó, el resentimiento ya es cosa tuya”, “Ocupas ir a terapia para sacar toda tu rabia y hacer este tipo de comentarios inhumanos”, y “Soy tu seguidora siempre he admirado tu fortaleza para salir adelante, pero tu comentario se me hace lamentable y fuera de lugar”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios de redes sociales.