Ángela Aguilar protagoniza un nuevo escándalo, pero en esta ocasión tiene que ver con su trabajo en la industria de la música: la hija de Pepe Aguilar fue acusada de plagio y, supuestamente, recibió una demanda por parte de Adele debido a la similitud que tiene una de sus canciones con un exitoso tema de la cantante británica. ¿Cuál es? Te contamos todo lo que se sabe de este grave problema que involucra a la esposa de Christian Nodal.

Las polémicas siguen llegando a la vida de Ángela Aguilar quien en esta ocasión fue señalada en redes sociales por supuestamente estar involucrada en el plagio de una canción; la joven cantante, de 21 años, ha recibido cientos de críticas porque habría copiado un tema de Adele, algo que hizo enojar al gran grupo de fans que tiene en México la intérprete de “Someone Like You”.

La noticia del plagio y la demanda que habría interpuesto Adele en contra de la hija de Pepe Aguilar rápidamente encendió las redes sociales y las críticas hacia la esposa de Christian Nodal no se hicieron esperar.

¿Adele demandó a Ángela Aguilar por plagiar una de sus canciones?

Hasta el momento, no hay información oficial que confirme que Ángela Aguilar plagió una canción de Adele; tampoco se tiene registro de la demanda que habría interpuesto la estrella británica en contra de la hija de Pepe Aguilar. El rumor de que Ángela copió un exitoso tema de Adele tomó fuerza en redes sociales, sobre todo, cuando los internautas encontraron similitudes en la música de ambos temas.

¿Qué canción habría plagiado Ángela Aguilar de Adele?

La canción que supuestamente Ángela Aguilar habría plagiado de Adele es “Rolling in the Deep”; según fanáticos y usuarios de redes sociales, el tema “Qué Agonía”, que canta la esposa de Nodal con Yuridia, es idéntico en cuanto a la música y suenan igual.

De acuerdo con información que circula en redes, Adele habría ganado la demanda y Ángela Aguilar tendría que pagar varios millones de dólares tras comprobarse el plagio que cometió.

Las redes sociales mostraron su apoyo total a Adele y le pidieron que no deje pasar esto “robo”. “Andan diciendo que Adele está haciendo justicia divina tras demandar a Angela Aguilar por supuesto plagio debido a similitudes entre ‘Que Agonía’ y ‘Rolling in the deep’, no sé si sea cierto pero te apoyo no le perdones ni un dólar”, “Escuché tantas veces Qué Agonía que puedo decir que suena sospechosamente similar a Rolling In The Deep” y “El inicio de los coros de las canciones de Adele (Rolling in the Deep) y Ángela Aguilar (Qué Agonía), se parecen”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué digo Ángela Aguilar sobre la demanda de Adele?

La hija de Pepe Aguilar no se ha pronunciado al respecto sobre los rumores que señalan que Adele la habría demandado por copiar su canción “Rolling in the Deep”. Sin embargo, el compositor mexicano Enrique Guzmán Yáñez, conocido artísticamente como Fato, defendió a Ángela Aguilar y dijo que fue testigo de que ella y su padre escribieron “Qué agonía”.