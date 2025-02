Ángela Aguilar, conocida como ‘la princesa del regional mexicano’, fue duramente criticada en redes sociales luego de que usuarios recordaran el polémico comentario que mencionó sobre el Día de San Valentín.

En una entrevista para el programa ‘Chelenado con las estrellas’ con Arturo Buenrostro, la intérprete de ‘Inevitable’ afirmó que durante la temporada del 14 de febrero siempre fue “la niña” que recibía grandes regalos, lo que generó discusiones con su padre, Pepe Aguilar.

“El Día de San Valentín yo era ‘la niña’ en la escuela, entonces me llegaban en los lockers las cartas, las flores y los chocolates y mi papá me decía ‘quién te dio eso’”, comentó.

Aunque el capítulo se lanzó cuando la menor de la Dinastía Aguilar tenía 18 años, volvió a salir a la luz con motivo de la temporadas festivas, sin embargo, fue acusada de ser una persona “egocéntrica” por asegurar que durante su vida, siempre le recordaron que era una mujer bonita.

“Yo me acostumbré a que mi papá me dijera que estaba muy bonita, entonces mi mamá también me decía que estaba bonita, todo el mundo me decía que estaba bonita, es bonito sentir que todo el mundo te lo dice”, señaló.

Durante el programa, la cantante originaria de Los Ángeles, California, también reconoció ser una mujer coqueta y confesó que su personalidad le ocasionó regaños por parte de sus padres.

“Noviera no, nunca fui, más que nada fui así de coqueta y mi papá me regañaba mucho”, agregó.

¿Ángela Aguilar anda con Christian Nodal por conveniencia?

Aunque la entrevista salió a la luz en 2022, usuarios recordaron que Ángela Aguilar afirmó que elegía a sus parejas según su conveniencia, por ello, indicaron que su compromiso con Christian Nodal podría estar basado en su fortuna, aunque la intérprete no mencionó el dinero en su declaración.

“Ya de grande ya empecé a tomar más decisiones como de qué me conviene, quien me cae bien, más allá de cómo te ves, es como me tratas”, puntualizó.

Cabe destacar que cuando los intérpretes mexicanos comenzaron su relación amorosa, informaron que tuvieron un romance previo que tuvo una pausa hasta que pactaron su amor en 2024, semanas después de que el sonorense rompiera con Cazzu.

Según rumores, su conexión comenzó por primera vez cuando grabaron juntos la canción ‘Dime como quieres’ en 2020, ya que desde su lanzamiento comenzaron las sospechas por su supuesto coqueteo durante la grabación.

Al momento, el tema forma parte de las canciones de Ángela Aguilar con más reproducciones, ya que para febrero de 2025, juntó más de 300 millones en las diferentes plataformas de streaming.

