Aunque el 2025 podría ser un año prometedor para Ángela Aguilar por las múltiples nominaciones que recibió para Premios lo Nuestro, una nueva acusación en su contra la puso en el ojo del huracán.

El diseñador Jacob Mier, dueño de la empresa ‘For the Stars Fashion Store’, acusó a la joven de 21 años de no regresar dos vestidos que le prestó hace algunos años, cuando participó en una premiación de influencers.

En entrevista con El Gordo y La Flaca, el diseñador de la prestigiosa casa de moda en Los Ángeles, dedicada a vestir a algunas de las celebridades más importantes de Estados Unidos, aseguró que solo quiere sus vestidos de regreso.

De acuerdo con Mier, cuando la intérprete de ‘Inevitable’ tenía aproximadamente 16 años, acudió a su tienda con su mamá y debido a que su asistente la reconoció, no le cobró por el préstamo de los vestidos.

Se trata de dos ejemplares que utilizaron las cantantes Carrie Underwood y Mel B, ex integrante de las Spice Girls y que debido a su importancia, formarán parte de la colección que se expondrá en un museo, en caso de que sean devueltos.

“No le cobré nada solo se los di, yo usualmente cobro un alquiler, los vendo o lo que sea, pero ella me prometió que los iba a llevar a México, que se los iba a poner, que me iba a traer fotos y que los traería de vuelta”, confesó.

Durante la entrevista, también aseguró que trató de comunicarse con la menor de la Dinastía Aguilar para arreglar el malentendido, sin embargo, después de las primeras semanas perdió el contacto.

“Quiero mis vestidos de regreso, en 39 años yo nunca había tenido un problema porque una celebridad tomara una pieza de mi tienda y no la devolviera”, comentó.

¿Cuánto cuestan los vestidos que no regresó Ángela Aguilar?

Jacob Mier trabaja con diferentes celebridades de la industria musical en Estados Unidos, se enfoca en ceremonias de alto prestigio como alfombras rojas y suele colaborar con artistas como Jennifer Lopez, Britney Spears, Cardi B y Katy Perry, por ello, sus vestuarios son consideramos como costosos.

De acuerdo con el diseñador, los vestidos que le prestó a Ángela Aguilar y que no fueron devueltos, tienen un precio de $12,500 dólares, sin embargo, debido a que se trata de ejemplares ya antes utilizados por otras artistas, su precio puede subir.

Además, enfatizó que en caso de que la menor de la Dinastía Aguilar ya no los tenga, solo busca una respuesta ante el caso y que, si los perdió, pague por ellos.