La famosa cantautora de ‘Tu falta de querer’, conocida artísticamente como Mon Laferte, compartió una carta donde además de narrar su historia como parte de la escena musical actual, confesó algunos hechos traumáticos que vivió durante su infancia, juventud y adultez.

A través de redes sociales, la cantante originaria de Viña del Mar, Chile, publicó un video testimonial con algunas de las obras de la exposición ‘Te amo. Mon Laferte Visual’, mismas que acompañaron un escrito en el que le abrió su corazón a sus más de 4 millones de seguidores.

La compositora de 41 años comenzó su declaración cuestionando el papel de los artistas en la industria musical, para después confesar que si hubiera regido su carrera con los dogmas establecidos “estaría muerta”.

“Yo no fui a la universidad y no tengo título de artista ni de catedrática ni de ná, pero la necesidad te enseña a ser más creativa, arreglártelas y a no pedir permiso, ¿se imaginan hubiera pedido permiso? Yo estaría muerta”, señaló.

Sin embargo, diversas mujeres mostraron su apoyo incondicional a Laferte, luego de que confesó que fue abusada en diferentes etapas de su vida, comenzando desde que era una niña.

“Fui violada a los 7 años, a los 11 empecé a tomar, fumar cigarro y consumir marihuana, probé la pasta base a los 13, estudié en la D.320, almorzaba en la escuela y solo llegué a octavo básico”, mencionó.

En la carta, también relató que volvió a sufrir agresiones perpetradas por su manager y no frenaron hasta que cumplió la mayoría de edad.

“Empecé a trabajar a los 13 años y desde esa edad hasta los 18 fui abusada por un tipo 20 años mayor que yo, quien me vendía como mi manager; él se quedaba con la mitad de la plata. Durante ese tiempo canté en la calle, en bares, en las micros, en circos”, agregó.

Sin embargo, tal como lo relató la intérprete de ‘Mi Buen Amor’ por medio de Instagram, los abusos dentro de la industria continuaron cuando encontró una oportunidad en televisión, ya que el productor la tocó sin su consentimiento.

“Durante los 5 años que estuve en la tele fui acosada por un productor musical, me besaron a la fuerza varias veces y me trataron de put* sin talento, me la creí y aguanté por necesidad, pero finalmente tuve el valor y me fui”, señaló.

Mon Laferte en polémica por exposición en su honor

La carta en la que los fans pudieron adentrarse a la historia de vida de Mon Laferte, surgió después de que 500 artistas independientes firmaron un documento para manifestarse en contra de su exposición ‘Te amo. Mon Laferte Visual’ que se presenta en el Parque Cultural de Valparaíso en Chile.

El colectivo señaló que el espacio utilizado por “figuras del espectáculo” los desplazó de la escena artística del país y cuestionaron si existía favoritismo con los artistas de renombre, ante ello, Laferte contó su vida y la forma en la que logró llegar a la fama después de atravesar diversas crisis.

“Es verdad que hoy tengo un lugar privilegiado, me volví una burguesa, una nueva rica y sé que no pertenezco y nunca voy a pertenecer porque yo siempre voy a ser una flaite y ahora una flaite famosa”, señaló después de afirmar que después de 8 discos publicados se sigue sintiendo como “una intrusa”.

La compositora, después de contar su historia de vida desde los 7 años hasta que se convirtió en un referente musical, aseguró que no se va a disculpar por utilizar su propio espacio.

“Yo no ando queriendo ocupar el espacio de nadie, pero tampoco voy a andar disculpándome por ocupar el mío. Aquí tienen mi historia y ¿saben qué? si esto se trata de meritocracia, entonces yo me lo merezco todo”, señaló.

Mon Laferte intentó quitarse la vida y tuvo cáncer

La cantante chilenomexicana reveló que intentó terminar con su vida en dos ocasiones, además de que sufrió problemas de adicciones durante su trayectoria profesional, mismos que le impidieron alimentarse por sí misma debido a la abstinencia.

“Tuve depresión, me intenté matar dos veces, he sido alcohólica, me tuvieron que dar comida en la boca por los temblores de la abstinencia, no podía ni vestirme sola. Pero a las dos semanas me paré y volví a trabajar, empastillada y aún con depresión, me levanté”, señaló.

Además, puntualizó en su diagnóstico de cáncer de tiroides y la forma en la que siguió adelante con efectos adversos, como perder la voz y tener que aprender a cantar nuevamente.

“Tuve cáncer de tiroides. Me operaron en el sistema público de salud, quedé con una parálisis facial y no pude mover el lado derecho de mi cuerpo por dos meses. Aún esto me pasa la cuenta, no siento la cara de mi lado derecho”, agregó.

Forma parte de nuestro canal en WhatsApp . ¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.