Juan Soler reapareció en redes sociales para enfrentar a todos aquellos que lo criticaron por mostrar su apoyo a políticos como Trump y Milei y para reafirmar que está en contra de la migración ilegal. En un video señaló estar harto del odio que ha recibido y no emitió disculpas por su opinión, ya que considera que dijo la verdad. “Ya me cansaron” fue el mensaje que acompañó al clip que tiene una duración de más de ocho minutos.

Hace unos días, durante una entrevista para el programa La Saga, de Adela Micha, el actor argentino se pronunció a favor de las políticas de Donald Trump y de otros mandatarios, como Javier Milei, de Argentina, y Nayib Bukele, de El Salvador. A su vez, se definió como “republicano” y “100 por ciento trumpista”.

Tras estos comentarios, las redes sociales se lanzaron en su contra y lo criticaron fuertemente debido a que él llegó a México procedente de Argentina como migrante y fue en este país en donde alcanzó la fama y el éxito en su carrera como actor.

Luego de los señalamientos, Juan Soler decidió poner un alto a todos los “haters”, como él los llamó, y dijo que estaba cansado por todo el odio que había recibido en los últimos días tras mostrar su apoyo a Trump.

El actor compartió un video en su cuenta oficial de X, antes Twitter, en el cual respondió a todas las críticas, a la vez que no pidió disculpas por su opinión con relación a los migrantes ilegales. “Ya me cansaron!!! La hipocresía Progresista, Zurdos resentidos, Haters inservibles. SEAMOS LIBRES, LO DEMÁS LO IREMOS CONSTRUYENDO…”, fue el mensaje que acompañó al clip que dura 8 minutos con 40 segundos.

“Estoy hasta la mad.. de los todos los que odian, de todos los que censuran, de todos los que cancelen, ya sean haters o la prensa” comenzó diciendo el actor, visiblemente molesto frente a la cámara.

Indicó que tiene 34 años viviendo en México y que no se va a ir del país, ya que varias personas en redes sociales le exigieron que se fuera debido a sus comentarios. Sin embargo, él argumentó que cuenta con la nacionalidad mexicana. “Soy legalmente mexicano porque cumplí con todas las exigencias de la ley, soy mexicano, amo México”, precisó, a la vez que dijo que lo debe explicaciones a nadie.

El famoso aseveró que "decir la verdad hoy en día es un delito” y que eso se nota después de todo el odio que ha recibido por parte de las redes sociales. Hizo un llamado a los “haters” para que “ya no digan estupideces, lean e investiguen”, además de describirlos como sujetos llenos de “ira”, “resentimiento” y “envidia”.

“No sean estúpidos no sean imbéciles, y no los estoy insultando, los estoy definiendo nada más”, dijo Juan Soler.

Por otro lado, reafirmó su apoyo a Trump y a figuras como Milei y Bukele: “Yo no miento y sí, apoyo a Milei, a Bukele, a Trump, a todos los que quieren un cambio. ¿No tenemos muchos años de comer estiércol? ¿No tenemos muchos años de que nos vean la cara? ¿No tenemos muchos años de que sean unos cuantos los que se benefician a costa de todo un pueblo hambreado, maltratado, denigrado, vapuleado, violado en sus derechos? ¿No estamos hartos de eso? Para mí todos ellos representan el cambio”.

Ya me cansaron!!!

La hipocresía Progresista, Zurdos resentidos, Haters inservibles.

SEAMOS LIBRES, LO DEMÁS LO IREMOS CONSTRUYENDO… pic.twitter.com/wDuL5SvN14 — Juan Soler (@juansolervalls) February 19, 2025

Sobre la migración puntualizó que está en contra de aquellos que entran a un país sin la documentación requerida, ya que violan la ley. “Yo no tengo nada contra la migración, yo soy migrante, yo vine de Argentina a México (…) el país y la tierra es de quien la trabaja, pero hay requisitos, hay legalidad, lo único que nos hace iguales a todos es la ley, entonces, cuando uno no cumple la ley es un ilegal o esta haciendo cosas que están fuera del marco legal, entiendan eso”, mencionó.

Por último, Juan Soler dijo que lo que más le molesta es que sólo él se atreve a decir lo que la gran mayoría de la gente piensa, y dejó entrever que muchas personas a su alrededor también comparten su opinión sobre Trump y los migrantes ilegales.