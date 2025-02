Shakira, una de las cantantes latinas más reconocidas a nivel mundial, comenzó su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en el Estadio Nilton Santo en Río de Janeiro, Brasil, donde logró sorprender en el escenario con la compañía de sus bailarines y una joven que conquistó el corazón de los aficionados.

A través de redes sociales, usuarios comenzaron una búsqueda para dar con la identidad de la bailarina misteriosa, quien logró impresionar al público por sus pasos de baile y su belleza.

Natalia Palomares, la fiel bailarina de Shakira que la acompaña en los conciertos

Aunque diferentes personas afirmaron ser la mujer que acompañó a Shakira durante las coreografías, en realidad se trata de Natalia Palomares, una joven presuntamente originaria de Valencia, España, que abrió su camino profesional en la industria por sus dotes artísticos.

Palomares es una famosa coreógrafa que ha trabajado con artistas de talla internacional como Anitta, Rosalía y Karol G, sin embargo, para la gira de la intérprete de ‘Loba’ dejó atrás el anonimato y subió al escenario como una de las bailarinas principales del espectáculo.

De acuerdo con medios locales, también formó parte del programa ‘Eufòria’ de TV3, donde fungió como profesora de baile y ha destacado por su participación en diferentes proyectos altamente reconocidos.

No es la primera vez que Natalia Palomares forma parte del equipo de Shakira, el 6 de diciembre de 2020 compartió una publicación en Instagram donde anunció que sería parte del video musical de ‘Girl Like Me’ que sacó la cantante colombiana en colaboración con Black Eyed Peas.

“Solo puedo decir que esto es un sueño cumplido, he crecido con su música, gracias Shakira por confiar en mí”, señaló.

La joven de 30 años, también participó en los videos promocionales que realizó la interprete originaria de Barranquilla, Colombia, para la canción ‘Music Sessions, Vol. 53’ con Bizarrap y que adquirió gran popularidad tras su separación con el futbolista Gerard Piqué.

Ahora, tras el inicio de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran” que Shakira realiza por diferentes partes del mundo, incluidos México, Palomares forma parte esencial del equipo de bailarines que le dan vida al escenario durante los conciertos.

En redes sociales, la coreógrafa profesional suele compartir parte de su trabajo con diferentes estrellas de talla mundial, donde no pueden faltar sus fotografías junto a la artista durante el tour, premios, videoclips y eventos musicales.

¿Natalia Palomares tiene novio?

Aunque la vida privada de Natalia Palomares no suele ser compartida, subió algunas historias a Instagram con una joven conocida como Andrea Legaspi, donde se observan entre besos en diferentes escenarios.

