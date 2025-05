Ben Affleck fue visto en la ciudad de Los Ángeles en medio de un nuevo informe que asegura que el actor está listo para volver a enamorarse.

Una fuente dijo al medio In Touch que Ben Affleck ha dejado atrás su divorcio de Jennifer Lopez y que ahora está “saliendo con alguien nuevamente”, pues no se da por vencido en el amor y se “desarrolla mejor” cuando está en una relación estable.

Sin embargo, no se dieron detalles de quién sería esta misteriosa mujer, únicamente se dijo que no tiene un “alto perfil” en la industria del entretenimiento.

Otra fuente dijo al tabloide Daily Mail que el amor “secreto” de Ben Affleck siempre ha sido Angelina Jolie. “Ben dijo que siempre pensó que ella era muy sexy y admiró cómo llevó su carrera”.

De acuerdo con el informante, Ben Affleck considera que Angelina es “inteligente y bastante genial”. Sin embargo, el actor ahora está evitando relacionarse con mujeres de alto perfil luego de que su relación con JLo fuera tan pública.

La fuente afirmó que Ben ha tenido dificultades para “conocer el tipo correcto de mujer”, pero que confía en encontrar a alguien independiente y fuerte en sus convicciones. Además, busca una pareja que no tome alcohol para que a él le sea más fácil llevar su sobriedad.

Esta información sobre Ben Affleck surge después de que se dijera que tiene un desacuerdo con Jennifer López sobre la venta de su mansión de 68 millones de dólares. Aunque la tienen a la venta desde hace un año, se dijo que la ex pareja tiene opiniones diferentes sobre qué pasos deben tomarse para vender la lujosa casa, pues JLo no quiere bajar el precio.

JLo reflexionó con Interview Magazine sobre las altas y bajas que cada persona experimenta durante su vida. “Es un proceso que dura toda la vida. Creo que eso es lo que me encanta de la vida, que no hay un punto de llegada. Solo se puede mejorar y crecer si uno lo desea”.

La también actriz admitió que hubo un momento donde creyó haber encontrado la plenitud. “Pensé que lo había resuelto, y luego la vida me dice: ‘Veamos si realmente has aprendido esa lección’. Y no había sido así. Ahora lo entiendo de una manera mucho más profunda. ‘Está bien, hice esto. Esto es lo que debería haber visto al principio, esto es lo que no miré’. Esas cosas son las verdaderas lecciones”, añadió.

Jennifer Lopez cuenta que en este verano necesitaba irse y estar sola para demostrarse a sí misma que podía seguir adelante. Aunque no fue sencillo.

La intérprete de On The Floor dice que ha comprendido que alguien que te ama de verdad no te pedirá ser perfecta, pues te ayudará a sanar y sentirte segura.