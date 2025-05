Candice Swanepoel, supermodelo y estrella de Victoria’s Secret, hizo una sesión fotográfica para VMagazine en la que posó más glamurosa y bella que nunca con un atuendo hecho con joyería.

En su cuenta de Instagram compartió varias tomas de la sesión, incluidas fotografías en las que la sudafricana vistió un pequeño traje de baño de dos piezas, que apenas cubrió lo necesario en su silueta de infarto, decoradas con piedras preciosas y cadenas de diferentes tamaños.

Su conjunto estuvo compuesto por un sostén push up con pequeñas copas y cuello halter decorado con piedras, a juego con un bikini de tipo thong de corte alto en las piernas.

Presumió su belleza con maquillaje en tonos bronceados y nude, bastante naturales; su cabello se lució peinado con voluminosos mechones ondulados.

En las fotografías, Candice aparece haciendo malabares sobre una plancha inestable. “Mis hijos piensan que solo camino por la pasarela por el trabajo... ¡Cuando, honestamente, probablemente podría unirme al circo! Equilibrar y hacer malabares con lo que sea que se me tire a diario, pero esto es lo que me encanta hacer... creando y compartiendo con gente increíble de todo el mundo. Aquí es donde encuentro mi energía”, escribió en el pie de foto.

NO TE PIERDAS: Elizabeth Hurley sabe cómo llevar el bikini ideal para la primavera a los 59 años

Candice está celebrando 20 años de trayectoria como modelo profesional, por lo que fue convocada por la revista para reconocer su carrera llena de éxitos sobre las pasarelas internacionales, pero también para celebrar sus facetas como madre, empresaria y amiga.

La celebridad fue descubierta hace poco más de dos décadas en un mercado de Sudáfrica, mientras apuntaba a convertirse en una bailarina profesional. Desde entonces, la vida de Candice cambió por completo: pasó a desfilar en pequeños shows de moda para después convertirse en uno de los ángeles de Victoria’s Secret.

Hoy en día es una de las estrellas de la industria más consolidada; además de ser modelo, se convirtió en madre y en empresaria con el lanzamiento de su marca Tropic of C centrada en trajes de baño y lencería, de hecho tiene una colaboración con VS de bikinis de lujo.

“Tropic of C x Victoria’s Secret. La segunda colección de edición limitada ya está disponible. Conoce el Orbe Universo en Stone Cub, hecho para el corazón indomando”, escribió la modelo en Instagram en su momento.

Candice lanzó la nueva colaboración con la marca de lencería de lujo a inicios de este año, poco después de que ella se convirtiera en una de las protagonistas en el regreso del fashion show de Victoria’s Secret en octubre pasado.