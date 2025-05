Christian Nodal y Belinda vuelven a ser tema en las redes sociales tras el lanzamiento, por separado, de sus nuevos sencillos, y aunque podría tratarse de una coincidencia, pues ambos estrenaron canción el mismo día, sus fans aseguran que se trata de indirectas entre la expareja.

Nodal, ahora esposo de Ángela Aguilar, lanzó su sencillo titulado ‘X perro’, en el que canta frases como "Ando pagando el precio, de no saber ponerme frenos, no valorar lo que era bueno", lo que aumenta la polémica sobre que no ha olvidado a la intérprete de ‘Sapito’.

Aunque otros usuarios aseguran que el nuevo tema va con firma para Cazzu, la cantante argentina con la que el mexicano tuvo a su hija Inti.

¿Belinda a Nodal? "Mírame feliz, ya no hay segundas oportunidades"

Además de la coincidencia del día de lanzamiento, los fans destacaron que en el video de las dos canciones aparece un elemento en común, un payaso con cara blanca, estrellas azules en el contorno de ojos, nariz y boca roja, ¿otra casualidad?

Y si Nodal no ha logrado olvidar a Belinda, otros aseguran que ella también le manda indirectas a Christian.

¿Qué dice la canción "Mírame feliz", de Belinda y Xavi?

"Muy bonito ese rolex pero, pero se acabó tu tiempo

Me quiero demasiado pa´ ir detrás de ti

Tú fuiste quien perdió, yo no perdí

Me diste la madre y ahora mírame feliz"

¿Será que Belinda y Nodal siguen conectados o es pura coincidencia?

¿Qué dice la letra completa de ‘X Perro’ de Christian Nodal?

Ando pagando el precio

De no saber ponerme frenos

No valorar lo que era bueno

Para ella yo era todo

Y lo único que me pedía

Era no hacer llorar sus ojos

Y ahí va el tonto a romperle el corazón

Por perro

Por andar buscando lo que ya tenía

Ahora ya no lo tengo

Tan difícil que es encontrarse

Un amor bonito en estos tiempos

Me quedé sin sus besos

Y eso me pasa por perro

Por coleccionista de otras caricias

Pa’ agrandarme el ego

Anduve de Don Juan

Por eso no me quiere ni ver la que quiero

Y aquí ando sufriendo

Y eso me pasa por perro, mi reina

Christian Nodal

Y ahí va el tonto a romperle el corazón

Por perro

Por andar buscando lo que ya tenía

Ahora ya no lo tengo

Tan difícil que es encontrarse

Un amor bonito en estos tiempos

Me quedé sin sus besos

Y eso me pasa por perro

Por coleccionista de otras caricias

Pa’ agrandarme el ego

Anduve de Don Juan

Por eso no me quiere ni ver la que quiero

Y aquí ando sufriendo.