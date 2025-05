Elizabeth Hurley, la icónica actriz y modelo británica, sigue deslumbrando a sus seguidores con su elegancia y estilo a medida que se acerca a su cumpleaños 60. Recientemente, Hurley ha capturado la atención de todos al lucir un impresionante vestido "joya" que resalta su belleza atemporal y su sofisticación.

A lo largo de su carrera, Elizabeth Hurley ha sido conocida por su capacidad para llevar atuendos que marcan tendencia y dejan una impresión duradera. Desde su famoso vestido Versace en los años 90 hasta sus elegantes elecciones actuales, Hurley siempre ha sabido cómo destacar en la alfombra roja y en eventos públicos.

Esta vez eligió un vestido dorado, repleto de aplicaciones brillantes, para su reciente aparición en un acto de beneficencia en Düsseldorf. El vestido tenía transparencias y lo combinó con un pequeño abrigo de plumas

Elevó el glamour con pendientes brillantes, una cartera dorada y mantuvo un maquillaje impecable donde resaltó el delineador negro y sus labios nude con abundante gloss.

Este atuendo no solo refleja su impecable gusto por la moda, sino también su habilidad para mantenerse deslumbrante a lo largo de las décadas.

El evento se celebró luego de que la estrella confirmara que tiene un romance con Billy Ray Cyrus, el papá de Miley Cyrus. Algunos usuarios la alertaron de que el músico ha tenido conductas poco apropiadas sobre y fuera del escenario. Sin embargo, ella se dice completamente enamorada.

Además, cumplirá sus 60 años el próximo 10 de junio. La estrella dice que muchos aspectos de la vida mejoran a medida que uno envejece. “En algunos aspectos mejora. Siento que, a medida que adquieres más confianza, realmente conoces a tus amistades”, dijo al medio Daily Star.

“Por ejemplo, hace más de 30 años que conocí a Elton [John], ¡Y ahora, una amistad de 30 años es muchísimo tiempo! Es muy significativo cuando has estado con personas en sus altibajos, ellas han estado contigo y eso enriquece mucho tu vida”, agregó.

Hurley ha confesado a sus fans su secreto de belleza eterna. “Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”, dijo.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como, es decir, si como un sándwich, también como una manzana”.

En 2024, la actriz echó por la borda todos los prejuicios de la edad y fue nombrada “la mujer más sexy del mundo” por la revista Maxim en su lista Hot 100.