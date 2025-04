Miley Cyrus se volvió tendencia en redes sociales luego del estreno de su más reciente sencillo, y no solo por la calidad musical, sino por las inesperadas comparaciones que han surgido entre 'End of the World' con ‘Mío’ de Paulina Rubio y el estilo de la agrupación ABBA.

La artista estadounidense lanzó 'End of the World', el pasado jueves 3 de abril, su nuevo sencillo que formará parte de su noveno álbum de estudio, Something Beautiful, cuyo sonido y estética visual han causado furor entre sus fans.

Miley Cyrus desata polémica

Lo más llamativo ante el estreno de la estadounidense es cómo el público, así como internautas, empezaron a establecer paralelismos entre Cyrus con figuras icónicas del pop como la mexicana Paulina Rubio y el cuarteto sueco ABBA.

" Ay! La nueva canción de Miley Cyrus , ‘End of the World’, me recuerda a la canción ‘Mío’ de Paulina Rubio . (Solo el principio) jajaja" , "Wey ¿por qué la pinche cancion de Miley Cyrus me suena a 'Mio' de Paulina Rubio? ¿Alguien más lo notó o estoy alucinando? jajaja", compartieron algunos usuarios de la plataforma 'X' (Twitter).

Aunque, así como hubo usuarios de redes sociales que bromearon con la similitud de las canciones, algunos fans mostraron su molestia ante dicha comparación.

"Que ofensa tan gigantesca hacia Miley Cyrus diciendo que le plagio una canción a Paulina Rubio hahaha neta tengan tantita madre por favor!" , reprochó un seguidor de la cantante, compositora, productora y actriz estadounidense.

MILEY CYRUS X PAULINA RUBIO



Vieron esto? Estoy en shock!



END OF THE WORLD pic.twitter.com/eCKuqgY5tg — Nazareno (@purplemiley_) April 6, 2025

Asimismo, los fans e internautas destacaron que la producción de 'End of the World' evoca la época dorada del pop europeo de los años 70's y 80's. Desde los coros armónicos hasta el vestuario con lentejuelas que Cyrus luce en el videoclip, evidenciando una posible influencia de ABBA para su nuevo material discográfico.

Aunque no se ha confirmado que Miley se haya inspirado directamente en estos artistas, lo cierto es que la comparación ha hecho que su nuevo sencillo se vuelva aún más viral.