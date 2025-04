La cantante Miley Cyrus está de vuelta en los reflectores. Estrenará su noveno álbum de estudio Something Beautiful el próximo 30 de mayo y ya inició la promoción del material.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella, de 32 años de edad, hizo gala de su talento

al cantar una parte de “End of the World” y deslumbró ataviada con un espectacular minivestido verde que dejó a la vista su silueta irreal.

La prenda de Miley Cyrus era brillante, con transparencias y flecos para elevar el glamour. Dejó suelta su cabellera ondulada e irradió belleza con un maquillaje perfecto, donde destacó su delineado de ojos.

Miley Cyrus está emocionada por su nueva producción y ya lanzó las canciones Prelude, Something Beautiful y End of the World. Todas llegaron acompañadas de impactantes videos que emocionaron a sus fans.

El lanzamiento del nuevo disco de Miley Cyrus tiene lugar después de que trabajara con Pamela Anderson para la película The Last Showgirl.

En un video, publicado en redes sociales, Miley Cyrus le confiesa a Pamela Anderson que siempre quiso ser como ella. “Desde que era pequeña, cuando la gente me preguntaba qué quería ser de mayor, decía que quería ser Pam. Yo decía que quería ser tú y todo lo que representas. Los tatuajes, el pelo, todo... Eso es todo lo que quería ser”.

Miley interpretó la canción original de la película Beautiful That Way y desde que estaba en la banda sonora aseguró que trabajar con Pamela Anderson es de lo mejor que le ha pasado en la vida. Fue nominada a un Globo de Oro por su interpretación.

La cantante de Flowers recurrió a Instagram para agradecer a sus coguionistas y a la actriz principal de la película, Pamela Anderson, por “compartir su momento”.

“Es un honor estar nominada a Mejor Canción Original junto a mis amigos y colaboradores Andrew Wyatt y Lykke Li en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards. Pamela está compartiendo su momento con nosotros. Sigo apoyándola. Es muy divertido verla brillar”, anotó. “Gracias Gia Coppola por invitarme a ser parte de tu joya”, agregó.

Cyrus comentó a Variety que Pamela Anderson está profundamente entrelazada con sus primeros recuerdos junto a su madre. "Ambas la adorábamos y aún lo hacemos", expresó.

"Me conmovieron esos momentos con mi madre y las pocas ocasiones en que compartimos con Pam. Reflexioné mucho sobre lo que esta película representa para ella, no solo como actriz, sino como la persona especial que es", añadió Cyrus. "Celebro su evolución, y ella lo ha hecho de una manera tan elegante que se refleja en Last Showgirl".

Miley Cyrus atraviesa un gran momento profesional, pero recientemente confesó que no tiene ningún interés en reconciliarse con su padre Billy Ray Cyrus.