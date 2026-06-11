Esmeralda Camacho, conocida por haber sido violinista de Christian Nodal y otras estrellas como Il Volo y El Malilla, conquistó el corazón de sus fanáticos al lucir su belleza y trabajada figura en redes sociales.

La joven músico posó en un video para Instagram en el que modeló un atuendo de estilo nupcial, que ayudó a destacar su estilo y glamour.

La prenda se trató de un minivestido satinado blanco aperlado, con escote strapless y top de tipo corsé. Le sumó una estola del mismo material, así como zapatillas de tacón con cordones naranja.

En el video, compartido en las stories, Esmeralda aparece presumiendo su belleza, destacada con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel y con el cabello, en corte bob ondulado, peinado con raya en medio.

La celebridad recientemente fue tema de conversación en redes sociales por mostrar un enorme anillo azul hecho por Swarovski de más de 7 mil pesos.

El video de este anillo coincidió con el show de Nodal en la Plaza de Toros México, donde Ángela Aguilar presumió también un enorme anillo nuevo, del que se especula se trata de un regalo del cantante sonorense por su segundo aniversario de bodas. Cabe destacar que la pareja se casó a escondidas en Roma en medio de la polémica.

Los usuarios de internet apuntaron que Esmeralda le lanzó una indirecta a Ángela a través de su argolla y que se burló de ella.

¿Indirecta para Ángela Aguilar? Ex violinista de Nodal, posa con minivestido estilo nupcial y presume belleza natural. Foto: Instagram

Hace unos meses Camacho fue vinculada sentimentalmente a Christian luego de haber sido vista reaccionando a la pareja sobre el escenario y por miradas coquetas durante sus presentaciones.

Estas afirmaciones fueron tomadas como rumores, pero la polémica escaló cuando Esmeralda dijo que, por contrato, no podía referirse a la pareja ni a los rumores de un amorío secreto.

Los fanáticos dijeron que la familia Aguilar silenció a la violinista para evitar que la polémica creciera y se siguiera hablando de una infidelidad.