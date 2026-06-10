Megan Fox acaparó las miradas en redes sociales tras compartir una impactante sesión fotográfica que rápidamente generó miles de reacciones. La actriz demostró una vez más por qué es considerada una de las mujeres más bellas del espectáculo.

En las imágenes, la protagonista posó sobre unas escaleras, luciendo un atrevido atuendo compuesto por un top y bikini en color negro que resaltó su figura.

Uno de los detalles que más llamaron la atención fue su maquillaje, protagonizado por un impecable delineado tipo cat eye que acentuó su mirada. Este estilo, perfectamente ejecutado, complementó el look con un aire sensual y moderno.

Como era de esperarse, las imágenes desataron una ola de halagos y comentarios en Instagram, donde fans y seguidores destacaron su belleza frente a la cámara.

La actriz, de 39 años, regresó a las redes sociales el mes pasado tras una larga ausencia a raíz de su separación de Machine Gun Kelly y el nacimiento de su hija, Saga Blade Fox-Baker.

Desde su gran regreso a internet, la estrella de Transformers ha robado el aliento de sus 24 millones de seguidores con múltiples fotografías en Instagram.

De acuerdo con el tabloide Daily Mail, “diversas fuentes reiteran que Kelly y Fox ahora están centrados exclusivamente en la crianza compartida de su hija, Saga Blade, tras su separación a finales del año pasado”.

“Se dice que el rapero de 35 años, cuyo nombre real es Colson Baker, y Fox terminaron su relación en noviembre de 2024 después de que Megan Fox supuestamente descubriera que él había estado enviando mensajes a otras mujeres mientras ella estaba embarazada”, anotan.

Una fuente dijo a la revista People: “No han estado juntos de verdad durante mucho tiempo y todo lo que tenían románticamente ya terminó. En este momento, su relación se centra en la crianza compartida. Megan está centrada en sus hijos y la bebé Saga Blade, y en adaptarse a esta nueva etapa. Esa es realmente su prioridad”.

Megan Fox también comparte a sus hijos Noah, de 13 años, Bodhi, de 11, y Journey, de nueve, con su ex esposo Brian Austin Green.

Megan Fox asistió en octubre al Museo de la Academia de Cine para asistir a una proyección en persona Jennifer's Body, en el que había desempeñado un papel principal. Se espera que poco a poco retome su vida en el mundo del espectáculo, pues hay millones de fans ansiosos que quieren verla más en pantalla y redes sociales.