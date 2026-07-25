Kylian Mbappé y Ester Expósito volvieron a robarse los reflectores ya que en esta ocasión, el futbolista francés sorprendió a la actriz española con un exclusivo regalo de lujo durante una visita a una reconocida joyería de París, un momento que quedó registrado en video y que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Las imágenes, compartidas por usuarios de plataformas como TikTok, Instagram y X, muestran a la pareja recorriendo el establecimiento mientras observan distintas piezas de alta joyería. De acuerdo con los videos difundidos, Mbappé y la protagonista de Élite visitaron la tienda de lujo, la cual está ubicada en la avenida Montaigne, cerca de los Campos Elíseos.

El video muestra a Kylian Mbappé y Ester Expósito en la joyería Messika; ambos motraron interés por las joyas, pero fue la actriz la que se probó algunas, incluyendo collares, por lo que se presume que el delantero, de 27 años, le habría regalado una costosa pieza.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente qué artículo compró Mbappé ni el valor del regalo, ya que la pareja no ha revelado detalles sobre la compra. Lo que sí quedó al descubierto es que ella lució un exclusivo reloj de Cartier valorado en 35,900 euros, es decir, más de 700 mil pesos.

Sin embargo, las imágenes bastaron para que surgieran todo tipo de especulaciones sobre el lujoso obsequio; en poco tiempo, el video generó miles de comentarios, entre los que destacan: "Mbappé gastando la quincena", "Bien jugado ahí tortuga", "Jajajajaja tiene mil joyerías para ir en Paris y fue a MESSIka?" y "Si Mbappé ha caído en la trampa, que será de nosotros".

¡MBAPPÉ GASTANDO LA QUINCENA!😍💍



Ester Expósito y Kylian Mbappé hicieron una aparición en la famosa marca de joyería, Messiah, en Paris🇫🇷



¿Qué vendrá después de las joyas?🤭 pic.twitter.com/CdNhk0AbNt — Meridiano (@Meridianoonline) July 24, 2026

¿Mbappé y Ester Expósito confirmaron su relación?

Ni Kylian Mbappé ni Ester Expósito han realizado una declaración pública confirmando su relación sentimental. No obstante, durante los últimos meses ambos han sido captados juntos en distintos eventos y salidas, lo que ha alimentado los rumores sobre un posible romance.

¿Quién es la novia de Mbappé?

Ester Expósito, de 26 años, es una actriz y modelo española que alcanzó la fama internacional gracias a su participación en la exitosa serie de Netflix Élite. Su interpretación de Carla Rosón la convirtió en una de las figuras más populares de la televisión española y en una celebridad seguida por millones de personas en todo el mundo. Ha participado en películas, series y campañas publicitarias internacionales.