¡Fue mano! Kylian Mbappé se está tomando un merecido descanso después de quedar en cuarto lugar con Francia en el Mundial 2026. Los paparazzis lo captaron en plena celebración en Miami junto a su novia Ester Expósito y el momento se está haciendo viral en redes sociales.

El delantero francés fue captado con la actriz española celebrando en un exclusivo bar de Miami. En las imágenes que están dando la vuelta al internet, Kylian aparece besándola apasionadamente y tomándole la cadera baja mientras ella lo abrazaba por el cuello de manera cariñosa.

El video ha generado todo tipo de comentarios, desde los que dicen que a Mbappé “ya le andaba” por que terminara el Mundial y así estar con Expósito, hasta los que dicen que se mostraron muy íntimos en un lugar muy público.

“Siento que estoy interrumpiendo algo íntimo”, “Mbappé metió mano”, “Mbappé y Ester Expósito se están besando apasionadamente y disfrutando de la vida al máximo”, “Revisen el VAR, eso es mano”, “A Mbappé se le olvidó muy rápido que quedó en cuarto lugar”, comentan los usuarios de X y TikTok.

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Esa no fue la única vez en que el futbolista francés y la actriz española fueron vistos disfrutando de su relación y descansando en Miami. La pareja fue vista dejando otra discoteca solos y saliendo de su hotel tomados de la mano y presumiendo felices su relación ante los paparazzis y la afición.

Para la final del Mundial 2026, Kylian y Ester fueron grabados viendo el partido de España vs Argentina desde un yate frente a las costas de Florida, acompañados de un amplio grupo de amigos.

En redes circula videos de este momento, Mbappé aparece abrazando a Ester, mientras ella está recargada sobre su torso platicando.

‼️ Trás la derrota ante Inglaterra, MBAPPÉ y la actriz española ESTER EXPÓSITO fueron vistos en una discoteca en Miami 😵



Mano de Mbappé, penal para Messi pic.twitter.com/12KDRGpExl — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 20, 2026

Ester acompañó a Kylian en los últimos días del Mundial, de hecho fue vista mostrando su apoyo en un palco VIP durante el partido Francia vs Inglaterra, donde el jugador y su selección se disputaban el tercer y cuarto lugar en la justa deportiva.

Horas después de perder ante Inglaterra, Mbappé compartió una foto de Ester usando su uniforme con el número 10 de la Selección de Francia, pero segundos después la borró. Afortunadamente la afición logró hacerle captura a la storie e hizo viral dicha imagen.

Expósito ha dicho en varias ocasiones que no sabe nada de futbol, pero ha hecho lugar en su agenda de trabajo para asistir a algunos partidos de Francia, incluido el último contra Inglaterra y otros juegos del Real Madrid, donde Kylian juega.