La actriz y empresaria colombiana Sofía Vergara acaparó las miradas durante la final del Mundial celebrada el pasado domingo en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, donde compartió con miles de aficionados la emoción del encuentro.

A través de sus redes sociales, la estrella de Modern Family publicó una serie de fotografías y videos que mostraron algunos de los momentos más destacados de su experiencia en el estadio. En las imágenes, Vergara aparece disfrutando del ambiente festivo previo al partido que terminó con la victoria de España por marcador de 1-0.

Para la ocasión, la actriz originaria de Barranquilla eligió un atuendo cómodo y veraniego compuesto por un llamativo bustier de escote, jeans azules y tenis blancos. Complementó su look con gafas de sol y su característico cabello suelto, peinado con una raya al centro, una combinación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Durante la jornada deportiva, Sofía Vergara estuvo acompañada por su hijo, Manolo González Vergara, así como por varios amigos cercanos. La celebridad posó sonriente para diferentes fotografías desde las gradas, compartiendo con sus acompañantes la emoción de uno de los eventos deportivos más importantes.

En otras publicaciones también se dejó ver junto a su pareja, Douglas Chabbott. La actriz compartió algunas selfies tomadas mientras se desarrollaba el partido, además de una imagen en la que aparece haciendo la señal de paz mientras ambos se abrazaban y disfrutaban del espectáculo futbolístico.

La colombiana también aprovechó para etiquetar en sus publicaciones a sus amigos Luis Balaguer y Alejandro Asen, quienes formaron parte de la experiencia. Junto a una de las galerías, escribió un mensaje celebrando la intensidad del torneo y la emoción que genera el fútbol en millones de personas alrededor del mundo.

Además de asistir como espectadora, Vergara tuvo una breve aparición en una transmisión especial de Telemundo, cadena con la que ha colaborado previamente en campañas promocionales relacionadas con la cobertura mundialista. En el pasado, incluso participó en anuncios junto al actor Owen Wilson para promocionar el evento deportivo.

No es la primera vez que la intérprete muestra su pasión por el fútbol. Semanas antes había sido vista entre los asistentes a otro encuentro del torneo disputado en Los Ángeles, donde presenció el partido entre Estados Unidos y Paraguay correspondiente a la fase de grupos.

En entrevistas anteriores, la actriz confesó que uno de los mayores retos de seguir el Mundial fue conseguir suficientes boletos para familiares y amigos interesados en asistir a los partidos. Según relató, aunque el torneo le permitió compartir tiempo con sus seres queridos, la alta demanda de entradas también provocó algunos dolores de cabeza durante la organización.

Por otra parte, Sofía Vergara reveló recientemente que había mantenido comunicación con Shakira, quien participó en el medio tiempo. La actriz expresó su entusiasmo por ver a la cantante colombiana sobre el escenario y aseguró que estaba convencida de que ofrecería una presentación memorable.

La aparición de Vergara en la final llegó poco después de celebrar su cumpleaños en Italia, viaje del que también compartió imágenes con sus seguidores. La actriz agradeció las numerosas muestras de cariño recibidas durante esas fechas y aseguró sentirse feliz por el momento personal y profesional que atraviesa.

Una vez más, Sofía Vergara demostró que, además de ser una de las figuras latinas más reconocidas del entretenimiento, sabe cómo captar la atención del público con su carisma, estilo y presencia en los eventos más importantes del mundo.