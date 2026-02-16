La actriz Sofía Vergara derritió Instagram al posar ataviada con un espectacular vestido negro de encaje. La prenda tenía un escote en forma de corazón y transparencias que dejaron a la vista su abdomen plano.

Completó su outfit con medias negras y tacones de vértigo. Dejó suelta su cabellera castaña y presumió su belleza con un maquillaje de apariencia natural, compuesto por base, rubor, labial nude y amplias pestañas negras.

“Feliz Vday”, escribió en alusión al Día de San Valentín y sumó decenas de comentarios que incluyeron: “Guapísima”, “Hermosa” y “Diosa”.

Sofía Vergara asistió al cumpleaños de Karol G, su amiga y compatriota. A través de una serie de videos en Instagram, se les vio disfrutando de la música y copas de vino.

Las fotografías de Sofía Vergara salen a la luz luego de que desmintiera tener un romance con el empresario Douglas Chabbott, de 39 años. En el programa Primer Impacto de Univisión declaró: “No tengo novio. Es un amigo mío, uno de mis mejores amigos. Es jovencísimo, nos queremos mucho, lo adoro”.

“Yo no anuncié nada, yo le puse ‘I love you’ porque es mi amigo y ‘I love him’. Pero yo no sé por qué decidió todo el mundo decir que era mi pareja. Yo me quedé callada porque me daba risa”, agregó.

Sofía Vergara finalizó su divorcio del actor Joe Manganiello en abril de 2024. Aunque muchos especulan que podría estar buscando nuevamente el amor, ella dijo que el hombre “adecuado” debe cumplir ciertos estándares.

“Quiero decir cosas básicas, como salud y alguien que me quiera”, dijo a las conductoras de Today, Jenna Bush Hager y Erin Andrews. “Y alguien alto y guapo. Quiero a alguien que tenga tanto dinero como yo o más, porque si no, es una pesadilla”, añadió.

El patrimonio neto de Sofía Vergara se estima en unos 180 millones de dólares, así que sus pretendientes ya tienen una meta por alcanzar.

La actriz habló con E! News sobre la confianza que ha adquirido con el paso de los años. “Cuando llegas a cierta edad, conoces mejor la vida. Esa es una de las cosas divertidas de hacerse mayor: te das cuenta de lo que es importante en la vida y lo que no lo es”.

“Estoy en un negocio en el que siempre nos están mirando, y ahora las cámaras son de alta definición. Es diferente envejecer como una mujer normal en un trabajo normal, pero envejecer frente a una cámara es completamente diferente. Y todas nuestras inseguridades se hacen aún mayores a medida que envejecemos”, declaró.