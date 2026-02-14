La actriz Sydney Sweeney fue el centro de atención al caminar por las calles de Nueva York ataviada con una camisa azul y jeans, pero añadió el toque de mostrar su ropa interior que sobresalía en color blanco.

Completó su atuendo con lentes de sol y presumió su lado más chic con lentes de sol, aretes de diamantes, cabello suelto y un maquillaje de apariencia natural.

Sydney Sweeney capitalizó su imagen de “Bombshell” y lanzó su propia línea de lencería llamada Syrn. Tiene modelos atrevidos, pero también algunos románticos, discretos y cómodos.

Dice que su marca de lencería ofrece 44 tallas de sostenes, desde 30B hasta 42DDD y la mayoría cuestan menos de $100 dólares.

“Estaba en sexto grado. Odiaba el sostén que tenía que usar. Cuando compré mi primer sostén bonito que me quedaba bien, lo usé muchísimo. Diseñar para diferentes cuerpos es una parte fundamental de Syrn”, señaló en su comunicado para explicar la intención detrás de la creación de Syrn.

“Quería crear un lugar donde las mujeres pudieran moverse entre todas las diferentes versiones de quiénes somos. Me encanta trabajar, practico esquí acuático, me visto elegante para la alfombra roja y luego voy a casa a acurrucarme con mis perros. No soy una sola cosa, ninguna mujer lo es”.

“La lencería es una forma muy divertida de expresarse.Te hace sentir femenina y poderosa. Puedes quedártelo todo para ti, si quieres”, añadió.

Sus modelos se agotaron poco después de su lanzamiento, lo que demuestra su gran influencia y alcance en el medio del espectáculo.