La actriz Sydney Sweeney “rompió” Instagram al promocionar su nueva colección de lencería para el Día de San Valentín.

La estrella de The Housemaid publicó un video donde muestra una rutina usando diferentes modelos de lencería de su marca Syrn. Desde el clásico conjunto blanco de encaje hasta un body romántico y lencería negra reveladora.

El video la muestra recolectando rosas rojas en el jardín y cuidando de algunas plantas. Luce su belleza con un maquillaje protagonizado por el delineado negro y una cabellera peinada en ondas.

Su publicación se llenó de comentarios como “Podríamos vivir en este mundo por siempre”, “Esto es tan bonito” y “Haz millones. Cuando tengas 60 años vas a mirar atrás y decir ‘tuve una gran vida’; usa tu dinero para hacer algo bueno y sé buena con la gente”.

Sydney Sweeney capitalizó su imagen de “Bombshell” y lanzó su propia línea de lencería llamada Syrn. Tiene modelos atrevidos, pero también algunos románticos, discretos y cómodos.

Dice que su marca de lencería ofrece 44 tallas de sostenes, desde 30B hasta 42DDD y la mayoría cuestan menos de $100 dólares.

“Estaba en sexto grado. Odiaba el sostén que tenía que usar. Cuando compré mi primer sostén bonito que me quedaba bien, lo usé muchísimo. Diseñar para diferentes cuerpos es una parte fundamental de Syrn”, señaló en su comunicado para explicar la intención detrás de la creación de Syrn.

“Quería crear un lugar donde las mujeres pudieran moverse entre todas las diferentes versiones de quiénes somos. Me encanta trabajar, practico esquí acuático, me visto elegante para la alfombra roja y luego voy a casa a acurrucarme con mis perros. No soy una sola cosa, ninguna mujer lo es”.

“La lencería es una forma muy divertida de expresarse.Te hace sentir femenina y poderosa. Puedes quedártelo todo para ti, si quieres”, añadió.

Sydney Sweeney informó que los modelos para el día de San Valentín estarán disponibles a partir del 4 de febrero. Su colección inaugural se agotó en pocos minutos.