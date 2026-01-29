Ante el reciente lanzamiento de Syrn, la marca de lencería de Sydney Sweeney, la celebridad Kim Kardashian no quiso quedarse atrás. A través de su cuenta de Instagram, presumió los conjuntos de lencería más recientes de su marca Skims.

La estrella de reality shows lució su silueta curvilínea ataviada con un conjunto de encaje en color negro. Además del bikini, incluye una bata satinada que aumenta la comodidad y glamour.

Kim Kardashian dejó a la vista su diminuta cintura, así como piernas y brazos torneados por el ejercicio. Llevó un maquillaje contour, abundante blush en los pómulos, labios nude y amplias pestañas negras. Dejó suelta su cabellera lacia.

Los nuevos modelos de lencería de Skims salen justo a tiempo para el Día de San Valentín, que se celebrará el próximo 14 de febrero. Otro conjunto, más cómodo, se compone por una camiseta corta y bóxers de algodón, en color negro.

Ya son múltiples las celebridades con línea de lencería. Entre ellas se encuentran Emily Ratajkowski, Rihanna y Sydney Sweeney. Kim Kardashian ha llevado a su marca Skims a convertirse en todo un imperio. Fue valorada en 5,000 millones de dólares tras una ronda de financiación liderada por Goldman Sachs.

Una de las más recientes colaboraciones la tuvo con Nike, pero también ha lanzado colecciones con firmas de la talla de Dolce & Gabbana.

Según Kim Kardashian, SKIMS siempre se ha dedicado a redefinir lo esencial. “Aportamos el nivel de innovación, inclusión y calidad que la gente espera de productos que realmente marcarán la diferencia”, señala.

