Kim Kardashian se lució más bella y glamorosa que nunca durante una fiesta navideña organizada por Paris Hilton en Los Ángeles, misma a la que acudieron un sinfín de celebridades de alto perfil.

La socialité y estrella de la televisión fue captada luciendo un atuendo total black durante la celebración, compuesto por un vestido largo de falda ajustada, escote abierto en corte V y cuello halter.

El outfit dejó a la vista su lencería traslúcida de malla negra y estuvo combinado por un abrigo de pelo negro, una diadema deportiva, zapatillas de tacón de aguja y un cinturón de hebilla grande.

Su rostro se mostró definido con maquillaje bronceado, sombras marrones en los párpados, blush rosado y labial nude, mientras que su cabello negro azabache con extensiones onduladas se mostró peinado en media cola alta y mechones ondulados.

En redes sociales, Kim dejó ver los detalles del outfit elegido para la reunión con una de sus mejores amigas; también mostró fotografías posando con algunos invitados frente a las decoraciones navideñas.

Si bien ahora Kim y Paris son buenas amigas, su relación fue por muchos años intermitente, con conflictos entre ambas por la fama y el estatus social de cada una.

La amistad entre Kim y Paris ha sido notoriamente turbulenta a lo largo de los años, a pesar de que se conocen desde niñas. En 2008, su relación se fracturó cuando Paris hizo un comentario sobre las curvas de Kardashian, diciendo que su cadera “parece requesón dentro de una gran bolsa de basura”.

Aunque Paris se disculpó formalmente, el daño parecía irreparable. Para 2011, Kim confirmó el distanciamiento en una entrevista, explicando que “realmente no hablamos... Llega un punto en la vida en el que simplemente te distancias y te das cuenta de que no son tan parecidos como pensabas”.

A pesar de su intermitente amistad, el dúo de estrellas se reencontró en 2014, deleitando a sus seguidores con varias reuniones a lo largo de los años y desatando una ola de nostalgia constante, además de confirmar que habían solucionado sus diferencias.

Paris se refirió a su vínculo con orgullo al año siguiente, afirmando: “Nos conocemos desde pequeñas, siempre hemos sido amigas. Es un placer inspirar a la gente. Estoy muy orgullosa de ella y de lo que ha logrado”.

Por su parte, Kim reconoció más tarde el papel de Paris en el inicio de su carrera, asegurando que gracias a ella pudo construir una reputación dentro del mundo del entretenimiento: “Ella literalmente me dio una carrera y lo reconozco totalmente”.