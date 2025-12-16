Después del regreso de Yolanda Andrade al programa de televisión "MoJoe" en medio de su batalla contra una enfermedad degenerativa que afecta su habla y movilidad, al inicio de esta semana se reportó que estaría internada tras sufrir una recaída.

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante informó este lunes que la conductora y actriz " se encuentra hospitalizada ".

"Tiene un par de días fue una recaída de su enfermedad", dijo mientras que reconoció que hasta ese momento no tenía detalles del estado de salud de Yolanda Andrade e incluso desconocía en que hospital se encontraba.

Comentó que, pese a los intentos de contactar al círculo más cercano de conductora, nadie les ha dado algún tipo de actualización sobre las condiciones de salud en las que se encuentra.

De acuerdo con las redes sociales "MoJoe", Yolanda Andrade no ha participado en la grabación de al menos un programa, siendo su entrañable amiga Montserrat Olivier la encargada de hacer sola las entrevistas y dinámicas con los invitados con motivo de las fechas decembrinas.

¿De qué está enferma Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade, o como le dicen sus amigas Joe, desde hace casi dos años en sus redes sociales empezó a compartir los primeros síntomas del deterioro de su salud sin revelar el nombre del padecimiento que enfrentaba.

En el avance de sus cambios físicos se destacan las complicaciones para caminar y hablar.

Asimismo, la mayoría del tiempo se muestra usando lentes obscuros incluso en los sets de televisión luego de que en 2023 reportara problemas con su ojo izquierdo.

Como parte de la búsqueda para recuperar su salud, Joe se alejó de los reflectores y se fue a vivir un tiempo a la playa.

Al paso de los meses, en calles de Ciudad de México dio una entrevista con la que encendió las alarmas de sus seguidores, revelando que con el tiempo su enfermedad hará que deje de hablar y de moverse.

"Me puedo morir antes que ustedes, aunque eso lo decide Dios", comentó.

Sin embargo, la impresión por su enfermedad pronto se volvió en polémica, ya que en declaraciones posteriores aseguró que su padecimiento era obra de brujería, con la que querían perjudicarla.

Abriendo el debate y especulaciones en redes sobre el quien sería el presunto responsable.

Después de ello, Yolanda Andrade decidió regresar a los sets de televisión para continuar con su vida profesional a lado de Montserrat Olivier.

En uno de los episodios transmitidos en octubre pasado habló sobre su complejo cuadro clínico que no sólo han mermado su estado físico también el mental, y fue ahí junto con sus invitados que se conmovieron hasta las lágrimas que abrió su corazón tratando de describir como vive su padecimiento crónico.

" Soy yo atrapada en otro cuerpo. Como que el estuche se me cansó

"Es una depresión absoluta porque no puedes hacer mucho, no te reconoces porque escucho mi voz y como hablo, siento que yo no lo había escuchado, pero cuando yo me oigo digo: 'No soy yo'", relató.

Hasta el momento ni en las redes sociales de la actriz, de Unicable, ni Montserrat Olivier se han revelado detalles sobre qué está pasando con Joe.