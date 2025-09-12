Yolanda Andrade está convencida que su enfermedad y la grave condición de salud que atraviesa fue causada por una persona que le hizo brujería, así lo reveló en un encuentro que tuvo con medios. La conductora reapareció ante las cámaras y aseguró que conoce a quien le está haciendo “magia negra” para perjudicarla. “Le pedí de favor que ya me dejara en paz”, mencionó.

La vida de Yolanda Andrade, de 53 años, cambió por completo en 2023, cuando comenzó a padecer problemas de salud que la afectaron severamente. Desde entonces y hasta ahora, la famosa ha librado una batalla contra una rara enfermedad que le ha provocado problemas para hablar, entre otras complicaciones.

Para la también actriz, la compleja situación de salud que atraviesa es obra de un trabajo de brujería, así lo afirmó durante una entrevista que dio cuando acudió a la misa por el cumpleaños 95 de Silvia Pinal. Andrade dijo que debido a las experiencias que ha vivido con su salud ha comenzado a creer en el poder de la brujería y en la energía negativa de las personas.

La presentadora de televisión aseguró que antes no creía en ese tipo de cosas, pero debido a lo que enfrenta, su opinión cambió y eso la llevó a tomar precauciones y a poner límites. “Yo no creía en (la brujería). Hay cosas que cuestan trabajo, creer, pero no quiere decir que no existan”, señaló a la vez que dijo que conoció a “una bruja, muy bruja, [que] pasaba por mi casa en una escoba y un día le pedí de favor que ya me dejara en paz con eso, que no estaba bien”.

La conductora le advirtió a la persona que le hace brujería que “esas cosas se regresan” por lo que le pidió que la deje en paz, "que no era para tanto y ojalá que lo hayas entendido porque eso se regresa”. Cuando la prensa le cuestionó sobre la identidad de la persona que la estaría afectado con “magia negra” respondió que no dirá quién es. “Yo no voy a dar nombres de nada. Yo te dije que había una bruja. Hay una brujita por ahí… Sí tiene nombre, claro…”.

Finalmente, Yolanda Andrade dijo que se encomienda a Dios y que espera que esta persona deje de afectarla: "La justicia divina existe y toda la gente que reza por mí contra eso. O sea, Diosito sabe qué onda y lo más triste de todo es que eso se va de reversa y en lo que más te duela”.

¿Quién le hizo brujería a Yolanda Andrade?

Si bien Yolanda Andrade se negó a revelar quién era la persona que le está haciendo brujería, en redes sociales circuló el nombre de Verónica Castro, no obstante, esta información no ha sido confirmada por la conductora, por lo que es mera especulación.

¿Cómo se llama la enfermedad que le dio a Yolanda Andrade?

La conductora señaló que cuenta con dos diagnósticos médicos sin cura, uno de estos es aneurisma cerebral, y el otro de especula sería una enfermedad degenerativa. “Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes”, indicó.

¿Por qué habla raro Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade tendría problemas para hablar debido al aneurisma cerebral y una enfermedad degenerativa que le diagnosticaron en 2023. Dichos padecimientos pueden causar complicaciones neurológicas, incluyendo afectaciones en el habla, la visión y la capacidad motora.