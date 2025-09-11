Christian Nodal está lejos de alejarse de la polémica y del escrutinio público, ahora, se afirma que estaría en medio de una “guerra familiar” entre sus padres y la dinastía Aguilar, a la que se unió al casarse el año pasado con Ángela.

El periodista argentino Javier Ceriani encendió la controversia al asegurar a través de su canal de YouTube que Nodal atraviesa un distanciamiento casi total con sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, en medio de un presunto conflicto con su familia política.

Según afirmó Ceriani, la relación de Nodal con sus padres se habría fracturado hasta punto de dejar de dejarles de hablar y excluirlos de su vida personal y profesional.

Ceriani dijo que actualmente, debido a esta “guerra familiar”, Christian está “solo como un perro”, atrapado “entre la espada y la pared” por estar en medio de la hostilidad que comparten sus dos familias, y que además debe cumplir con el supuesto contrato que tiene con Pepe Aguilar de no serle infiel a Ángela.

“Nodal, que perdió todo contacto con su madre y su padre (...), está entre la espada y la pared, solo como un perro. Ni Adela Micha lo salvó. Además, no le puede ser infiel a Ángela porque hay un contrato firmado. Está en jaque mate en el ajedrez”, dijo el periodista.

Javier apuntó que la pareja González-Nodal está intentando “rescatar” a su hijo de la influencia de los Aguilar, en especial ahora que Pepe y Aneliz han perdido el control del manejo de la imagen de Ángela y existen conflictos de intereses.

De acuerdo a sus afirmaciones, Jaime y Cristy no se han pronunciado respecto a las polémicas que ha protagonizado su hijo en los últimos meses debido a que están llevando a cabo una estrategia para recuperar a Nodal.

“Este silencio de guerra es para que se preocupen (...) perdieron a su niño lindo, su cofre de oro, su proveedor principal”, aseguró el periodista.

Asimismo, dijo que Nodal es fundamental para ambas familias, ya que funge como un proveedor debido a su trabajo y éxito, por lo que los Aguilar y los Nodal se pelean por tenerlo de su lado.

Los padres de Nodal apoyan a Cazzu y a Inti

Mientras se viralizan los comentarios de Ceriani en línea, una fuente le dijo al medio mexicano TVNotas que los padres de Christian le dan todo su apoyo a Cazzu y a la pequeña Inti.

Según se afirma, la pareja está haciendo lo posible para que Nodal le ceda los permisos correspondientes a Cazzu para que su hija Inti pueda viajar con ella fuera de Argentina, en especial durante la gira de la cantante que está a punto de iniciar y que tiene varias fechas en el extranjero.

De acuerdo con el medio, Nodal le prohibió a Cazzu llevarse a su hija fuera del país como forma de “vengarse” de ella luego de que “dejarla mal parada” a Ángela Aguilar en la entrevista que dio el año pasado para desmentir sus declaraciones y en la que contó su verdad de cómo fue engañada.