La reconciliación del príncipe Harry con la familia real podría estar cerca de concretarse gracias a Kate Middleton, quien durante todos estos años ha buscado que el príncipe William, y su cuñado retomen su relación y vuelvan a ser unidos. Ahora que el duque de Sussex se encuentra en Reino Unido comenzó a circular información que asegura que la princesa de Gales se reunirá con él a solas, pero, ¿lo hará sin su esposo? Esto se sabe.

El príncipe Harry está en Reino Unido y su reciente visita ha despertado toda clase de rumores y especulaciones que señalan que podría acercarse a la familia real y arreglar sus problemas con ella. El duque de Sussex viajó hasta su antiguo hogar para participar en los Premios WellChild, organización benéfica que ofrece apoyo a niños y jóvenes con condiciones médicas complejas.

Medios británicos señalaron que la verdadera razón de su regreso a Inglaterra podría ser por el grave estado de salud de su padre, el rey Carlos III, quien le habría pedido reencontrarse para reconciliarse. Incluso, el Daily Mail informó que el duque de Sussex habría sido recogido en el aeropuerto de Heathrow por un oficial en servicio de la Policía Metropolitana del Escuadrón de Protección de la Realeza.

En este sentido, Kate Middleton también habría hecho su intento por volver a ver a Harry y estaría cerca de lograrlo, así lo aseguró la biógrafa real, Pauline Maclaran, al medio The Express. De acuerdo con lo dado a conocer, la princesa quiere reunirse a solas con el duque, sin embargo, eso no sería posible, ya que necesita el consentimiento de William.

Y dicha aprobación es complicada, ya que el príncipe de Gales está muy molesto con su hermano y no quiere perdonarlo, por lo que si Kate se reúne con Harry lo consideraría una traición, sobre todo ahora que está furioso con Meghan Markle por presuntamente desaparecer los diamantes de la princesa Diana.

“Es bastante conocido que William está distanciado de su hermano, así que dudo que ella conociera a Harry sin la aprobación de William”, aseveró Maclaran. La fractura de la relación entre Harry y los príncipes de Gales sucedió cuando éste abandonó sus deberes reales, junto con Meghan Markle, y se fue a vivir a California, Estados Unidos; posteriormente, el duque hizo una serie de declaraciones que dañaron la imagen de Kate, William y Carlos III.