Tras el fracaso de su serie y la de Meghan en Netflix, el príncipe Harry sólo tiene una última opción para no caer en la bancarrota ni el exilio: lanzará un documental de Lady Di con la esperanza de que su mamá lo “salve” del fracaso total. El duque de Sussex usará el recuerdo de la princesa Diana para recuperar su popularidad y continuar ganando millones de dólares.

La crisis que enfrenta la pareja real conformada por Meghan Markle y el príncipe Harry ha puesto al hijo menor del rey de Reino Unido y de la princesa Diana en una situación muy complicada, ya que como no cuenta con el apoyo de la familia real, tiene que mantenerse por sí sólo, pero ha perdido contratos millonarios y poco a poco se le acaban las oportunidades de negocios, pues nadie quiere trabajar con los Sussex debido a que los consideran “poco creativos” y, además, tienen fama de conflictivos.

Esta situación se ha agravado ahora que salió la segunda temporada de la serie de Meghan y no ha llegado a los números esperados, ya que se reportó que ha tenido baja audiencia, además de que ha sido severamente criticada por no “aportar nada” al público, así lo han dado a conocer medios como Mirror y Daily Mail.

El panorama es tan oscuro para Meghan y Harry que van a utilizar a la princesa Diana como su último recurso; Lady Di continúa siendo una de las personalidades más queridas a nivel mundial, pese a que falleció hace más de 25 años. Es por eso que el duque de Sussex espera que el recuerdo de su madre reviva su popularidad y haga que siga ganando dinero.

RadarOnline dio a conocer que el príncipe Harry estaría produciendo un nuevo documental para Netflix sobre Lady Di, quien murió en un accidente automovilístico el 31 de agosto de 1997.

“Para Harry, es como una intervención divina. Él y Meghan se enfrentaban a una humillante eliminación de Netflix, así que para Harry, es como si su madre siguiera salvándolo, justo cuando más lo necesitaba. Incluso después de todos estos años, está convencido de que su espíritu lo guía y lo protege”, contó la fuente.

Añadió que la princesa Diana sigue siendo “su ángel de la guarda, y él planea honrar su memoria de forma impecable en este documental. Le ha dado una nueva oportunidad de vida, y ya ha estado volcando su corazón en un tablero de visión”.

"Realmente no tiene otra opción. Es el único proyecto que le interesa a Netflix", afirmó el informante, quien además reveló que la plataforma de streaming planea emitir una serie de especiales sobre Diana para cuando se cumplan 30 años de su fallecimiento.

¿Qué opina William del documental de la princesa Diana que lanzará Harry?

El príncipe William no está contento con la idea de que su hermano lance un documental sobre su madre. “William y Harry hicieron un pacto para no aprovecharse de la memoria de su madre. Lamentablemente, William esperaba algo así; por lo tanto, está completamente preparado, y Netflix podría reconsiderarlo”, señaló la fuente.