Meghan Markle está en el ojo del huracán una vez más, ahora por haber estrenado la segunda temporada de su programa Con Amor, Meghan (With love, Meghan), a través de Netflix, misma que ha recibido malos comentarios por parte de la crítica especializada.

Críticos especialistas de The Guardian dijeron que el programa era “demasiado aburrido” y “dolorosamente artificial”, en el que se mostraba a una Meghan “esforzadamente caprichosa”.

También sugirieron que los invitados fueron una mala decisión por parte de la producción y de la misma duquesa de Sussex y que “no se les pagó lo suficiente” para aparecer en un programa que fracasaría.

Por su parte, The Times señaló que el programa era malo, pero que su anfitriona era aún peor y que mostraba a simple vista que sólo hacía la serie porque “es una mujer que necesita algo de dinero”, no porque tenga talento o sea bien recibida entre la audiencia.

Su especialista, Hilary Rose, escribió en The Times que lo nuevo de Meghan es desconcertante y que ocupa “el punto donde lo irrelevante se encuentra con lo intolerable”.

El contenido de los ocho episodios de la serie no fue lo único criticado, los medios de Reino Unidos señalaron que Meghan Markle hizo mal en dedicarle un episodio a los socorristas y víctimas de los recientes incendios en California con un episodio donde todos sonríen, bromean y preparan cócteles, ignorando la gravedad de lo ocurrido en el estado.

El estreno de la segunda temporada de Con Amor, Meghan sufrió otro golpe bajo precisamente el día que se estrenó. Y es que el anuncio del matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce opacó cualquier reacción que pudo generar el programa, lanzado en Netflix, y le quitó la atención a los invitados que tuvo la duquesa.

Los usuarios de internet se dieron cuenta que Meghan dejó un like en la publicación de Taylor en Instagram, precisamente mientras su serie acababa de ser estrenada.

Según se dijo en redes, Meghan dejó el like en las fotos de los recién comprometidos para atraer atención y generar conversación en torno a ella y su serie; sin embargo, la atención mediática estuvo todo el día centrada en la pareja.

El regreso de Con amor, Meghan ocurre poco después de la renovación de contrato con Netflix. Se sabe que la compañía streaming pactó varios proyectos con Meghan y el príncipe Harry, incluidas las dos temporadas de esta serie en 2020.