A sus 54 años, Adamari López desborda estilo y elegancia. La presentadora puertorriqueña sorprendió a sus seguidores en Instagram al lucir un espectacular minivestido azul celeste que resalta su figura y proyecta una imagen fresca, sofisticada y segura.

Con un diseño que abraza su silueta y deja al descubierto sus hombros, Adamari sumó más de 8 mil reacciones y comentarios que alabaron su belleza:

El vestido, de corte estructurado y detalles que definen la cintura, logra un efecto reloj de arena que realza su porte y feminidad. La elección del tono celeste aporta luminosidad al conjunto, haciendo que su piel brille con naturalidad.

Complementado con accesorios discretos y un peinado elegante, Adamari reafirma su lugar como ícono de estilo en el mundo del espectáculo latino.

Adamari López, con su carisma y autenticidad, continúa conquistando corazones y demostrando que cada etapa de la vida puede vivirse con mucho estilo.

Recientemente, la estrella fue cuestionada en su programa de YouTube, Ada y Chiqui De Show, sobre su trabajo en televisión.

En un segmento donde responden preguntas de sus seguidores, recibió la pregunta: “Sobre los sueldos… ¿Si es verdad que ganan buena plata, tanto que les alcanza para comprarse casas lindas, tener niñeras, comprarse zapatos con suela roja y hasta para mantener a los maridos?”.

“Yo creo que cada uno pone el precio de lo que piensa que vale su trabajo y si la compañía que te contrata acepta ese precio pues bien o cada cual es libre de salirse de donde no está contento porque no le pagan bien”, dijo Adamari.

“Obviamente me tiene que dar para poder pagar mi casa, para poder pagar la escuela de la niña y los otros gastos que hay en la vida. Pero hay que también saber administrarse. No se puede querer cagar más arriba del culo. La cobija te tiene que dar para lo que ganas”, agregó.

La presentadora puertorriqueña ha acrecentado su base de seguidores en redes sociales con divertidos videos cortos de comedia.

Adamari López no tiene pareja actual, pero ha tenido relaciones con Toni Costa y Luis Fonsi.

Durante un programa, hace tiempo, dijo que Luis Fonsi estuvo en un momento importante y la ayudó a superar una etapa difícil de su vida y eso se lo agradecerá siempre. “En ese momento para mí fue parte de mi medicina, parte de mi recuperación y lo agradezco infinitamente”.

Agregó que está viviendo uno de sus mejores momentos ahora que está sana y está disfrutando de su soltería. Incluso señaló que no cambiaría nada de su pasado, ni el cáncer, ya que lo vivido le ha ayudado a ser quién es hoy y a hacer lo que hace.