Esmeralda Camacho, la famosa exviolinista de Christian Nodal arrasó las redes sociales luego de compartir un video en el que hace alarde de su belleza y trabajada silueta, ataviada con un atrevido look transparente.

La joven músico se dirigió a sus redes sociales para compartir un video tomado durante su reciente visita a las playas de Cancún. En el clip aparece bailando mientras se arregla con un minivestido transparente de Adidas, que contó con las icónicas líneas blancas de la firma, mangas largas y cuello alto.

Le sumó un pequeño traje de baño, compuesto por un bralette de cuello halter y un bikini de hilo. También lució un collar de cadena naranja.

En el metraje, Esmeralda aparece presumiendo su belleza, destacada con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel y con el cabello, en corte bob ondulado, peinado con raya en medio.

Después de terminar su relación laboral con Christian Nodal, Esmeralda se ha mantenido ocupada con sus proyectos alternos, ya sea trabajando con otros artistas de talla internacional o atendiendo presentaciones privadas en varios lugares de México.

Según compartió en sus stories de Instagram, viajó a Cancún para ser parte de una presentación en vivo durante una lujosa boda a la orilla del mar.

Las recientes actividades de Camacho en redes sociales ocurren después de haber sido tema de conversación entre los usuarios de internet y sus seguidores por haber compartido un video mostrando un enorme anillo octagonal de Swarovski, valorado en 7 mil pesos mexicanos.

Esmeralda y su joya dieron de qué hablar dado que el video fue compartido cuando Ángela Aguilar presumió un nuevo anillo, aparentemente de bodas, durante el concierto de Nodal en la Plaza de Toros México.

Según se especuló, dicha joya habría sido un regalo de parte del cantante sonorense por el segundo aniversario de su boda en Roma.

Los usuarios de internet cuestionaron a la joven si su video con el anillo era una indirecta para la pareja o si se estaba burlando de Aguilar en medio de la interminable polémica que rodea al matrimonio y en la que incluso fue vinculada por un supuesto amorío con Christian mientras era su violinista.

“Tirando indirecta con el anillo, la amo”, “El anillo más hermoso que el de Ángela”, “Una indirecta muy directa”, comentaron los internautas en su video.