La polémica alrededor de Ángela Aguilar sigue siendo uno de los principales temas de conversación en torno a la farándula mexicana en redes sociales, ahora volvió a los titulares después de que Niurka Marcos saliera públicamente en su defensa y enviara un contundente mensaje tanto a sus haters como a su hermano Emiliano Aguilar. ¿Qué dijo?

Durante un reciente encuentro con medios, la celebridad cubana aseguró que las críticas y burlas en su contra sólo están haciendo más famosa a la nieta de Flor Silvestre y fortaleciendo su carrera dentro del regional mexicano.

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Según afirmó, la exposición mediática y los comentarios negativos lejos de perjudicar a Ángela podrían convertirla en una figura aún más influyente dentro de la industria musical en un futuro no muy lejano.

Niurka cree que el constante debate alrededor de la vida personal de la esposa de Christian Nodal ha contribuido a mantenerla en el centro de la conversación pública, aumentando su popularidad y llegando a más oídos.

“La van a hacer más grande, la van a hacer más famosa, más poderosa, que va a monetizar más todavía. Mientras más m*ierda le echen, más va a brillar”, apuntó la bailarina y actriz. Y agregó como consejo a la cantante: “Que le sigan echando m*ierda, que la m*ierda se convierta en abono, mi querida Ángela Aguilar”.

En el mismo encuentro con la prensa mexicana, Niurka defendió a Ángela de su hermano Emiliano Aguilar, quien se ha referido a la cantante en varias ocasiones, incluso la culpó de ser la responsable de la mala relación que tiene con su padre Pepe Aguilar.

“Muy mal, no puede hablar mal de la persona sin pruebas. Hay que poner la prueba por delante y decir: ‘Yo soy testigo y aquí están mis pruebas’”, opinó la cubana.

Esta no es la primera vez que la celebridad defiende a Ángela de las críticas y burlas que circulan en internet en torno a su vida privada, principalmente, y a la decisión de haberse casado con Nodal en medio de tanta polémica y rumores sobre infidelidad hacia Cazzu.

Hace unos meses, la vedette dijo que sus críticos tienen las “vísceras vacías” y que no entendían el por qué generaban tanto odio hacia una persona por tanto tiempo:

“Yo no puedo con tanta gente de vísceras vacías. Tanta gente con ácido en el estómago, tanta gente con ganas de odiar. Yo no puedo entender cómo un grupo de personas pueda generar, procesar, tanto odio hacia una persona y tanto tiempo”, y agregó: “No puedo entender cómo puede haber personas que puedan procesar tanta basura”.

Agregó que celebraba a Ángela por no dar explicaciones de su vida privada, en especial sobre los temas en torno a su boda y a lo ocurrido entre ella, Nodal y la cantante argentina hace un par de años, cuando explotó la controversia.