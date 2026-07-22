La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 continúa generando reacciones dentro y fuera de la cancha. En esta ocasión, una influencer argentina se volvió tendencia luego de publicar un video en el que lanzó comentarios despectivos contra quienes celebraron la caída de la Albiceleste. “Nunca tendrán la belleza argentina”, dijo la famosa, causando indignación entre los usuarios de redes sociales.

La creadora de contenido argentina conocida como Nanu utilizó sus redes sociales para responder a todos sus haters, quienes en las últimas horas le han hecho burla por la derrota de Messi y de su selección en la final de la Copa Mundial de la FIFA.

La también cantante aseguró que quienes criticaban a Argentina eran personas "llenas de odio" y pronunció una frase que rápidamente se viralizó: "Nunca van a tener una pizca de la belleza argentina”. Este insulto fue dirigido principalmente a las mujeres que le enviaban mensajes en los que le recordaban que Argentina había perdido.

En el video difundido en redes sociales, la influencer respondió a las críticas que recibió. “Argentina perdió, pero ganó mi cara, la cara de María Becerra, ganó la cara de Tini, ganó la cara de Nicki Nicole y vos seguís siendo una fea de mi*rda (...) nadie te conoce, nadie sabe quién sos”, dijo la influencer.

Continuó”: “Nunca vas a tener la garra argentina, la pasión argentina, la belleza del cielo argentino, la belleza de la bandera argentina (...) tres, cuatro, cinco días, todo mundo se va a olvidar del Mundial y todo va a volver a la normalidad, ¿qué quiere decir a la normalidad? Que vamos a despertar, nos vamos a mirar a un espejo y yo voy a decir ‘qué belleza’ y vos a llorar porque sos una fea de mi*rda, sin importar de dónde seas del mundo y nunca vas a tener ni una pizca de la belleza que sale de Argentina, seguí llorando, est*pida, nosotros seguimos siendo increíbles, graciosos, con pasión, estamos celebrando ahora, perdimos la final, pero estamos celebrando, ustedes no tienen ni eso, les falta”.

Remató diciendo: “Sigan llorando, disfruten de tirar su odio y su veneno, porque después el veneno diario que van a tener que consumir es mirarse la cara a un espejo cuando se tengan que despertar y lavarse la cara, que seguramente ni siquiera se lavan la cara porque deben ser aparte de feas unas sucias de mi*rda, descuidadas, porque no hay mujer fea, hay mujer pobre y descuidada y todas ustedes que están detrás de un teclado más enfocadas en tirar hate a un país (...) tu vida es una mi*rda (...) así que nada, te lo recuerdo, vas a seguir siendo una fea de mi*rda y yo voy a seguir siendo hermosa y nadie te conoce y a mí sí; chao, feas, sigan llorando, nunca van a tener la belleza de una argentina”.

Entre los comentarios hechos por internautas destacaron:

"Qué comentario tan innecesario."

"Perder una final no justifica insultar a otros."

"Ese tipo de mensajes solo genera más odio."

Por otro lado, los usuarios de redes sociales le indicaron que sus palabras resultaron desafortunadas y que debería disculparse porque nada justifica el tipo de lenguaje que utilizó.