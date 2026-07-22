Una petición publicada en Change.org y difundida ampliamente en redes sociales busca que se repita la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que terminó con victoria de 1-0 para la selección española. Los firmantes aseguran que las decisiones arbitrales estuvieron "amañadas" y acusan al árbitro de haber favorecido al conjunto español.

La iniciativa, promovida por aficionados argentinos, acumula actualmente más de 60 mil firmas.

A continuación te contamos qué solicita la campaña y cuáles son los argumentos de quienes buscan que se vuelva a disputar el encuentro.

¿Por qué los aficionados argentinos quieren repetir la final del Mundial 2026?

Desde que se disputó la final del Mundial 2026 el pasado domingo 19 de julio , parte de la afición albiceleste ha manifestado en redes sociales su inconformidad con el resultado del partido. Como respuesta, algunos seguidores iniciaron una campaña en Change.org para reunir firmas y solicitar que la final se juegue nuevamente.

"Se están juntando firmas para que se repita la final... y sí, me podrás decir que es una locura, que no sirve de nada, pero las grandes revoluciones siempre empezaron con unos pocos", expresó un aficionado argentino en un video.

Y agregó:

"Cada uno puede aportar su granito de arena. Esto no es un capricho. Tampoco es que somos malos perdedores. Hay que hacer ruido porque cuando el pueblo logra molestar a los de arriba es que se puede hacer justicia. Dios no nos quiere como espectadores de la vida mientras se aprovechan de nosotros, quiere que luchemos desde el amor por la justicia".

Oye esto que está siendo, lo hacen de broma o de verdad se lo creen? pic.twitter.com/uwzPZEHy5x — Torren (@Torren__) July 22, 2026

¿Qué solicita la petición de Change.org?

La petición, creada por Gisela Sánchez, sostiene que la final entre España y Argentina "fue empañada por la actuación polémica y corrupta del árbitro", el esloveno Slavko Vinčić. Asimismo, asegura que el árbitro fue "comprado para influenciar el resultado del partido".

De acuerdo con la petición, "varios videos circulan en las redes sociales mostrando decisiones del árbitro que claramente favorecieron a un equipo sobre otro, alterando el curso natural del partido".

Por ello, con las firmas, solicitan que la FIFA "revise estos incidentes con seriedad y transparencia, y que considere repetir la final, esta vez sin la influencia de un árbitro corrupto".

"Es crucial que ingrese un árbitro imparcial y justo para que el resultado refleje verdaderamente el mérito de los equipos participantes", agrega la petición.

¿Se puede repetir la final entre España y Argentina?

Aunque la petición en Change.org continúe sumando firmas, es muy poco probable que la final del Mundial 2026 se repita.

Además del resultado reflejado en las estadísticas del encuentro, el reglamento de la FIFA establece que un partido únicamente puede repetirse cuando existe una infracción deliberada y grave a las reglas de competencia que haya afectado el desarrollo del juego, como una alineación indebida o situaciones disciplinarias excepcionales, según recogen Récord y la revista Mercado.

Por el momento, la FIFA no ha anunciado una investigación sobre el arbitraje de la final ni ha emitido algún pronunciamiento respecto a la petición publicada en Change.org.