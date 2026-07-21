Un gesto en la ceremonia de premiación de la final entre Argentina y España se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. Mientras la mayoría de los futbolistas argentinos se pusieron de espaldas durante la celebración del equipo español, un solo jugador permaneció de frente, provocando una ola de reacciones positivas de parte del mundo entero. ¿Quién fue el jugador que mostró respetó a la Furia Roja? Te contamos.

La final del Mundial 2026 terminó en polémica y con los argentinos más enojados que nunca, ya que sólo esperaron el silbatazo final para agredir a varios jugadores españoles que se encontraban celebrando su triunfo; con golpes y empujones, algunos integrantes de la Albiceleste mostraron su frustración ante el resultado, incidente por el que la FIFA iniciará una investigación en contra de la Selección Argentina.

Esta situación y otros momentos vividos en el partido causaron la molestia de millones de aficionados en el mundo, pero lo que más generó indignación fue lo que sucedió a la hora la premiación de los españoles, cuando se les entregó la Copa. Los futbolistas argentinos se voltearon y le dieron la espalda en un gesto que ha sido muy criticado porque, de acuerdo con expertos y aficionados, no refleja el verdadero espíritú del futbol.

Además, los usuarios de redes sociales manifestaron que esta actitud lo único que demuestra es que los jugadores argentinos no saben perder y que no tienen respeto por sus colegas ni por el balompié en general. Pero en medio de esta situación que ha sido catalogado como “vergonzosa” , hubo un jugador que no se volteó y que mostró respetó a la Furia Roja que recién se coronaba como campeona del Mundial 2026.

Se trata de José Manuel López, quien fue el único futbolista de la Selección Argentina que permaneció mirando hacia los jugadores españoles. Mientras todos sus compañeros estaban de espaldas, el delantero estuvo observando.

El video del momento ya acumula millones de reproducciones y las reacciones de parte de internautas no se han hecho esperar, pues consideran que fue el único jugador argentino que supo respetar el resultado y a la selección de España.

Todos los usuarios aplaudieron la actitud de José Manuel López, calificándola como humilde. "Se llama saber ganar y perder y tener respeto. No hay soberbia por su parte. Eso es lo que te hace grande", "Ahora Messi hará que no lo convoquen nunca más", "Qué feo se comportaron, qué malos perdedores. Mis respetos para José Manuel López", "Valiente es lo que es, de afrontar la vida con educación" y "Eso es representar a su país con honor, digno de llevar su camiseta", fueron algunos de los comentarios.

¿Quién es José Manuel López?

Conocido popularmente como el "Flaco" López, José Manuel López es un futbolista profesional argentino de 25 años que se desempeña como delantero. Actualmente juega para el Palmeiras de la Serie A de Brasil y con la Selección de Argentina. Nació el 6 de diciembre de 2000 en San Lorenzo, provincia de Corrientes.