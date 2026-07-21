La polémica de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España llegó hasta la televisión española y rápidamente se volvió viral en TikTok. Un video de la conductora Pilar Rodríguez Losantos, del programa Espejo Público de Antena 3, suma 6.8 millones de visualizaciones, cerca de 100 mil me gusta y más de 22 mil comentarios, luego de que calificara a Lionel Messi como un "jugador de cuarta división" por el incidente con el jugador español Marc Cucurella durante el partido.

A continuación te contamos qué dijo la conductora española y cómo reaccionaron las redes sociales.

¿Qué dijo la presentadora española Pilar Rodríguez Losantos sobre Messi?

Durante una emisión de Espejo Público, Pilar Rodríguez Losantos aseguró que la actitud de Lionel Messi con Marc Cucurella fue propia de un "jugador de cuarta división" y la calificó como "una vergüenza mundial".

"Lo que le hizo ayer Leo Messi con Cucurella es de jugador de cuarta división , es una vergüenza mundial ... un tipo que se define a sí mismo como el mejor jugador de la historia del mundo...", expresó.

@espejopublico 🗣️ "La FIFA ayuda a Argentina de forma sistemática por cuestiones económicas" 🇦🇷 🥅 Pilar Losantos considera que la actuación arbitral fue favorable a Argentina 📲 No te pierdas nuestros contenidos en la web de #EspejoPúblico y en @atresplayer ♬ sonido original - EspejoPublico

La conductora hizo referencia al momento en el que Cucurella se acercó a Messi para decirle unas palabras mientras se cubría brevemente la boca con la mano. Posteriormente, el capitán argentino acudió con el árbitro para que se aplicara la Ley Prestianni y expulsaran al jugador español.

Esta medida comenzó a aplicarse durante el Mundial 2026 tras el caso ocurrido en la Champions League, cuando Gianluca Prestianni fue acusado de dirigir insultos racistas contra Vinícius Júnior mientras se cubría la boca, lo que dificultó comprobar lo sucedido.

En el caso de Cucurella no ameritó la tarjeta roja porque previamente no hubo una situación de confrontación entre ambos jugadores.

En redes sociales también circularon videos de especialistas en lectura de labios y usuarios que aseguran que Cucurella únicamente le preguntó a Messi si se encontraba bien tras la expulsión de Enzo Fernández por la fuerte entrada sobre Pau Cubarsí.

Pilar Rodríguez Losantos también carga contra la FIFA y jugadores argentinos

La conductora española también criticó a la FIFA, a la que calificó como "la organización más corrupta del planeta", además de lanzar fuertes señalamientos contra Enzo Fernández y Leandro Paredes.

"No odio a Argentina, odio a la FIFA, que es la organización más corrupta del planeta Tierra y ayuda a Argentina de manera sistemática por una cuestión económica", afirmó.

Asimismo, cuestionó la actuación de Enzo Fernández y la agresión protagonizada por Leandro Paredes sobre Gavi durante la final.

"Ayer la actitud de Enzo Fernández fue como para que lo hubieran expulsado hace ocho partidos. La actitud de Paredes con el puñetazo que le dio a Gavi, en el que le podía haber casi matado... o sea, una cosa absolutamente terrible. Fue, insisto, una acción para que lo expulsen para siempre de las competiciones internacionales", agregó.