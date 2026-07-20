A días del estreno de La Casa de los Famosos 2026, Laura Stylist, estilista de Flor Vigna, quedó envuelta en una fuerte polémica tras llamar "hijos de p*ta" a los mexicanos en un video publicado en redes sociales a raíz del Mundial 2026.

La estilista argentina rápidamente captó la atención del público mexicano, quien pidió que la sacaran del proyecto y recordó sus polémicas pasadas.

Te contamos quién es Laura Stylist, qué dijo sobre los mexicanos y cómo reaccionaron las redes sociales.

¿Quién es Laura Stylist?

Laura Stylist es una estilista argentina que radica en la Ciudad de México y es conocida por crear los outfits de Briggitte Bozzo y Gala Montes durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Actualmente, trabaja para la actriz, bailarina y cantante argentina Flor Vigna, quien participará en la nueva temporada del reality.

En su momento, Laura Stylist protagonizó una polémica con Gala Montes, luego de que la exhibiera en redes sociales por devolverle prendas en mal estado y asegurara que era "horrible trabajar con gente así".

Gala respondió durante una transmisión en vivo y calificó a la estilista como una persona conflictiva.

"Esta vieja es bien conflictiva, ya la conozco y aguas con quienes quieran trabajar con ella... Hay cosas que uno no quiere y luego me las quiere cobrar como si fueran de Dior y son de Shein. Yo tengo muchas cosas de Shein, pero que no me las quiera cobrar como si fuesen Chanel...", expresó la actriz.

¿Qué dijo Laura Stylist sobre los mexicanos?

En redes sociales circula un video en el que Laura Stylist critica la actitud de los mexicanos durante el Mundial 2026 y los llama "hijos de p*ta". Sus declaraciones enardecieron a los usuarios de X (antes Twitter) y, poco después, la estilista puso sus perfiles de redes sociales en modo privado.

"La TV mexicana 'ganó España', pero ¿vos estuviste en la final? Ni en la cuarta estuviste, hijos de p*ta... Ahora bailan todo lo que es folclore, dale", dijo la estilista.

ESTOY MOLESTA 😡



Esta mujer Argentina es Laura, es Stylist de varios famosos que entran a La Casa de los famosos y se atrevió a llamar HIJOS DE PU&@ a los mexicanos.



Laura te recuerdo que estás en México buscando oportunidades la cuales se te han brindado como para ponerte a… pic.twitter.com/mToUBV4vs2 — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 20, 2026

Las redes reaccionan a las declaraciones de Laura Stylist

En X, numerosos usuarios criticaron las declaraciones de Laura Stylist y consideraron que debería agradecer las oportunidades laborales que ha encontrado en México. Otros pidieron que fuera separada de proyectos relacionados con Televisa, mientras que algunos señalaron que Flor Vigna podría verse afectada por la polémica de cara a su participación en La Casa de los Famosos 2026.

Entre los comentarios destacan:

"Vienen a buscar trabajo a México porque en su país no hay y se atreven a hablar mal de los mexicanos".

"México debería empezar a correr a todos esos extranjeros que hablan mal de nosotros; muerden la mano que les da de comer".

" Gala Montes tenía razón".

"A esta tipa se le olvida que, si tiene trabajo, tiene dónde vivir y qué comer gracias a México ".

"Pobre Flor , desde que fue anunciada le han estado lloviendo críticas y ahora con esta stylist de m*erda y sus comentarios pendejos la van a perjudicar más. Espero que sea inteligente y deje de trabajar con ella".

"Ya corran a todos estos vividores ALV y espero que Televisa y Univision comiencen a tomar en cuenta estos temas".

Por el momento, ni Laura ni Flor ni Televisa se han pronunciado al respecto.