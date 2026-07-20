Lamine Yamal volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez no por su actuación en la final del Mundial 2026. Después de que España venciera 1-0 a Argentina y conquistara la Copa del Mundo, un video en el que el joven futbolista aparentemente ignora a su novia, la influencer Inés García, se volvió viral en redes sociales.

Los usuarios no tardaron en reaccionar al momento y criticaron la actitud del delantero español, mientras que otros aprovecharon para recordar a la cantante argentina Nicki Nicole. Te contamos qué fue lo que ocurrió y cómo reaccionaron las redes sociales.

Video: Lamine Yamal ignora a su novia tras ganar el Mundial 2026

En el video, compartido en distintas redes sociales, se observa a Lamine Yamal usando unos lentes oscuros mientras mira su reflejo en la pantalla de un celular. Inés García está junto a él, acariciando su espalda. Instantes después, Inés guarda el teléfono en su bolso.

Lo que más llamó la atención fue que, mientras Inés le habla, el futbolista español no la mira a la cara. Posteriormente, se aleja caminando y la deja atrás, un gesto que desató todo tipo de comentarios entre los usuarios de redes sociales.

Las redes reaccionan al gesto de Lamine Yamal con su novia

En X (antes Twitter), usuarios calificaron la actitud de Lamine Yamal como distante y grosera. Algunos incluso celebraron que el futbolista ya no mantuviera una relación con la cantante argentina Nicki Nicole, mientras que otros aseguraron que Inés García "se lo merecía", pues, según ellos, dejó a su pareja de cinco años para iniciar una relación con el delantero español.

Entre los comentarios destacan:

"Menos mal que saliste de ahí, Nicki Nicole ".

"Se lo merece, esta tipa dejó a su pareja de varios años para irse con Yamal por fama y dinero. Ella solo es un pasatiempo para él".

"Lo poco que van a durar".

"Nena, junta tus cosas y raja de ahí ya mismo".

"Por eso no le hagan caso a un feo".

"No me gusta nada. Chica, eres muy muy guapa, busca otro".

"¿Esta es la nueva novia? Él no se enamora, desde que la primera lo engañó cambia de minas como de botines".

"Clásico de los feos".

"Salí de ahí, hermana".

La publicación de Inés García tras el triunfo de España

Tras la victoria de España en la final del Mundial 2026, Inés García compartió una fotografía junto a Lamine Yamal en sus redes sociales. En la imagen se les observa sentados sobre el escenario mientras ella sostiene la Copa del Mundo.

"Lo conseguiste. Enhorabuena, mi amor, eres campeón del mundo", escribió la influencer en la descripción de la publicación.

¿Quién es Inés García, la novia de Lamine Yamal?

Inés García es influencer, modelo y creadora de contenido enfocada en estilo de vida, moda, belleza y viajes. En Instagram acumula casi 3 millones de seguidores y en TikTok supera los 2 millones.

La creadora de contenido tiene 21 años y es originaria de Sevilla, España.

Lamine Yamal e Inés García comenzaron su relación aproximadamente en abril de 2026. De acuerdo con la propia influencer, ambos se conocieron a través de las redes sociales.