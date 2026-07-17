Lamine Yamal no solo acapara los reflectores por su talento dentro de la cancha sino también lo hace por su vida amorosa. La joven figura del FC Barcelona y de la Selección de España también ha despertado un enorme interés por el romance que tiene con Inés García, una famosa influencer que lo ha acompañado durante todo el mundial. ¿Cuántos años tiene y cómo se conocieron? ¡Entérate de los detalles!

Lamine, de 19 años, está atravesando uno de los mejores momentos de su corta carrera, ya que no sólo llegó junto con la selección española a la final del Mundial 2026, sino que también, está siendo comparado con Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y quien también buscará llevarse la Copa con la Albiceleste.

Con toda esta fama y popularidad que rodea a Yamal, miles de aficionados están interesados en conocer más sobre su vida sentimental. El famoso futbolista no oculta que está enamorado y cada que tiene la oportunidad comparte fotos con su actual novia Inés García, con quien comenzó a salir pocos meses después de que terminara con la argentina Nicki Nicole.

¿Quién es novia de Lamine Yamal?

La novia de Lamine Yamal es Inés García, una influencer y creadora de contenido de estilo de vida, moda, belleza y viajes; tiene 21 años y es originaria de Sevilla. También, se sabe que la joven es una gran fan de Justin Bieber y llegó a comentar que esperaba que España alcanzara la final del Mundial para poder ver el espectáculo del cantante durante el evento. A la fecha mantiene un perfil relativamente discreto pese a la creciente atención mediática.

¿Cómo se conocieron Lamine Yamal e Inés García?

Las especulaciones surgieron alrededor de abril de 2026. En su momento, Inés comentó que comenzaron a conocerse a través de las redes sociales. Medios internacionales reportaron que ambos famosos hablaron durante varios meses antes de verse en persona.

¿Cuándo hicieron oficial su relación?

La pareja confirmó públicamente su romance en mayo de 2026, cuando Lamine Yamal asistió con Inés García a la cena de fin de temporada del FC Barcelona. Desde entonces, han aparecido juntos en varios eventos y publicaciones en redes sociales.

¿Quién es Lamine Yamal?

Lamine Yamal es uno de los futbolistas con más fama en el mundo. Debutó con el FC Barcelona siendo adolescente y rápidamente se consolidó como una de las grandes figuras del club y de la Selección Española. Actualmente, es considerado como uno de los jugadores que dejarán huella en el futbol internacional.