Los nombres de Lamine Yamal y Lionel Messi están en boca de todos y esto se debe a que en plena recta final del Mundial 2026 miles de aficionados comenzaron a compartir una serie de coincidencias entre ambas estrellas del futbol, destacando especialmente la foto en la que el argentino está bañando a Yamal cuando éste era un bebé; además, los internautas han revelado la extraña relación de ambas figuras del balompié con el número 19, una cifra que muchos consideran simbólica en la trayectoria de ambos.

Dicen por ahí que nada es casualidad y que todo pasa por algo, pero las extrañas coincidencias que se han encontrado entre Lionel Messi y Lamine Yamal han dejado a más de uno pensando, sin la posibilidad de explicar por qué parece que el destino ya estaba escrito y que el joven de 19 años se convertirá en la próxima figura del futbol mundial, tal y como lo es ahora el argentino de 39 años.

Usuarios de todas las plataformas como X, TikTok e Instagram, y los aficionados en general están sorprendidos por la forma en la que la carrera del joven español recuerda cada vez más a los primeros años del campeón argentino.

¿Por qué el número 19 une a Messi y Lamine Yamal?

El 19 ha llamado la atención de los aficionados por distintas coincidencias relacionadas con las carreras de Lionel Messi y Lamine Yamal. Entre las más comentadas están:

La foto de Messi bañando a Lamine Yamal fue tomada hace 19 años , en ese entonces, el argentino tenía alrededor de 19 años

, en ese entonces, Durante su paso por el Barcelona , Messi portó en su camiseta el número 19

, También en el Barcelona, Yamal ha jugado con el número 19, al igual que con la selección de España

El joven jugador español acaba de cumplir 19 años el pasado 13 de julio

La final del mundial Argentina vs España se jugará el 19 de julio .

. En todo el mundial la Selección Argentina lleva un total de 19 goles anotados

Lamine Yamal ha protagonizado actuaciones históricas con apenas 19 años de edad; Messi también comenzó a romper récords siendo adolescente y antes de cumplir los 20 años ya era considerado uno de los mayores talentos del mundo.

El nombre de Lamine Yamal surge del de Messi

Esta es la teoría que quizás más ha enloquecido a los seguidores del futbol, ya que se dieron cuenta de que el nombre de Lamine Yamal surgiría del de Lionel Andrés Messi:

L I onel L I = L A M I N E A N drés A N M E ssi M E

¿Cuál es la historia que une a Messi y Lamine Yamal?

La conexión entre ambos comenzó mucho antes de que Lamine debutara profesionalmente. En 2007, cuando el hoy futbolista español era apenas un bebé, participó en una sesión fotográfica organizada con fines benéficos en la que Lionel Messi apareció sosteniéndolo en brazos y bañándolo.

Según reportes, la sesión de fotos ocurrió en el vestidor de los visitantes en el Camp Nou de Barcelona en 2007, cuando Yamal tenía pocos meses de nacido. En ese entonces, los jugadores del Barcelona posaron con niños pequeños y sus familias para un calendario como parte de las actividades de caridad del periódico local Diario Sport y UNICEF. Como si fuera algo del destino, Messi fue seleccionado para posar junto con la familia de Yamal.

En julio de 2024, Mounir Nasroui, papá de Lamine Yamal, compartió las fotos de su hijo con Lionel Messi en su cuenta de Instagram (@hustle_hard_304). “El inicio de dos leyendas”, es el mensaje con el que acompañó las instantáneas.

¿Quién es Lamine Yamal?

Lamine Yamal es un futbolista español considerado una de las mayores promesas del futbol mundial. Debutó muy joven con el FC Barcelona y rápidamente se consolidó como una de las principales figuras de la Selección de España gracias a su habilidad, velocidad y capacidad para marcar diferencias en partidos importantes.