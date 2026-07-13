Lamine Yamal se ha consolidado como una de las grandes figuras del Mundial 2026. Además de su talento con la Selección de España y el FC Barcelona, el joven futbolista también ha despertado el interés por su vida personal. Si quieres saber más sobre él, aquí te contamos cuántos años tiene, cuánto mide, quiénes son sus padres, cuál es su religión, qué se sabe sobre su vida sentimental y cuántos goles ha marcado en esta Copa del Mundo.

¿Quién es Lamine Yamal?

Lamine Yamal es un futbolista español que juega como extremo derecho en el FC Barcelona. Además, es una de las principales figuras de la Selección de España.

¿Cuántos años tiene Lamine Yamal y dónde nació?

Lamine Yamal cumplió 19 años este 13 de julio de 2026. Nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, un municipio de la provincia de Barcelona, en la comunidad autónoma de Cataluña, España.

¿De dónde son los padres de Lamine Yamal?

Los padres de Lamine Yamal son Sheila Ebana, originaria de Guinea Ecuatorial, y Mounir Nasraoui, originario de Marruecos.

¿Qué religión practica Lamine Yamal?

Lamine Yamal profesa el islam y anteriormente condenó los cánticos islamófobos que se escucharon durante un partido amistoso entre España y Egipto disputado en Barcelona.

"Yo soy musulmán, alhamdulillah.

Ayer en el estadio se escuchó el cántico de 'el que no bote es musulmán'. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable", escribió en sus redes sociales.

¿Quién es el hermano de Lamine Yamal?

Lamine Yamal tiene un hermano menor llamado Keyne, de tres años.

Durante el Mundial 2026, el pequeño ha acompañado al futbolista desde las tribunas y se le ha visto celebrando los triunfos de España y saludando a su hermano durante los partidos.

¿Cuánto mide Lamine Yamal?

Lamine Yamal mide 1.78 metros.

¿Lamine Yamal tiene novia?

Actualmente, Lamine Yamal mantiene una relación sentimental con Inés García, influencer, modelo y creadora de contenido española que supera el millón de seguidores en Instagram.

Inés García contó en redes sociales que conoció al jugador del Barcelona a través de Instagram antes de comenzar su relación.

"Os voy a contar cómo conocí a mi novio. Seguramente os esperáis una historia de amor perfecta, loca, que lo vi en una tienda, como se supone que ha pasado. Eso dijeron en Twitter...

La historia es 3, 2, 1. Nos conocimos por redes sociales. Me encantaría contarles una historia súper wow, súper loca, lo vi en un aeropuerto o me lo crucé, se me cayeron los papeles y me ayudó a recogerlos, pero no. Nos conocimos por redes sociales y ya está".

La influencer también aseguró que llevaban conociéndose desde mucho antes de que su relación se hiciera pública.

¿Quiénes han sido las parejas de Lamine Yamal?

La vida sentimental de Lamine Yamal ha generado gran interés entre los aficionados. Algunas de sus relaciones fueron confirmadas públicamente, mientras que otras surgieron como rumores y nunca fueron confirmadas por el futbolista.

Alex Padilla (21 años) : relación confirmada durante aproximadamente un año.

: relación confirmada durante aproximadamente un año. Alisa , modelo rusa: relación no confirmada.

, modelo rusa: relación no confirmada. Fati Vázquez (27 años) : relación no confirmada.

: relación no confirmada. Bad Gyal (29 años) : relación no confirmada.

: relación no confirmada. Nicki Nicole (25 años): relación de aproximadamente tres meses.

¿Cuántos goles lleva Lamine Yamal en el Mundial 2026?

Aunque Lamine Yamal no pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026, liderada por Lionel Messi y Kylian Mbappé con ocho anotaciones cada uno, sí ha sido uno de los jugadores más destacados del torneo.

El español marcó un gol frente a Arabia Saudita y, con 18 años y 343 días, se convirtió en el octavo futbolista más joven en anotar en una Copa del Mundo.