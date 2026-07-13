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La fiebre mundialista está punto de llegar a su fin. Pues esta semana nos adentramos a las semifinales del .

, , y Argentina buscarán un boleto a la gran final y así levantar la Copa del Mundo. Aquí te contamos cuándo se juegan estos partidos, los horarios y dónde ver los partidos EN VIVO en .

¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026?

Las semifinales del Mundial 2026 se disputarán este martes 14 y el miércoles 15 de julio y definirán a las selecciones que pelearán por la Copa del Mundo. Los ganadores avanzarán a la gran final, mientras que los perdedores jugarán el partido por el tercer lugar.

Francia vs España

Luego de vencer a Marruecos 2-0, Francia llega a las semifinales como uno de los equipos favoritos de la contienda. Esta vez jugará contra la España de Lamine Yamal.

  • Fecha: martes 14 de julio
  • Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Estadio de Dallas, Texas, Estados Unidos
  • Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y ViX Premium

Inglaterra vs Argentina

Inglaterra llega a las semifinales luego de derrotar a Noruega 2-1. La Inglaterra de Jude Bellingham buscará su pase a la final al enfrentarse al conjunto argentino liderado por Lionel Messi.

  • Fecha: miércoles 15 de julio
  • Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Estadio de Atlanta, Georgia, Estados Unidos
  • Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y ViX Premium

¿Dónde ver las semifinales del Mundial 2026 en México?

En México, los aficionados podrán seguir la transmisión EN VIVO de las semifinales a través de las siguientes señales:

  • Canal 5
  • TUDN
  • TV Azteca
  • ViX Premium

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026 y el partido por el tercer lugar?

Una vez definidos los finalistas, el Mundial 2026 llegará a su desenlace con el partido por el tercer lugar y la gran final.

Partido por el tercer lugar

  • Fecha: sábado 18 de julio
  • Hora: 15:00 horas (tiempo del centro de México)

Gran final

  • Fecha: domingo 19 de julio
  • Hora: 15:00 horas (tiempo del centro de México)

Los campeones además de levantar la Copa del Mundo al término del torneo, se llevarán un premio económico de 50 millones de dólares.

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